Χριστουγεννιάτικη έξοδος με τρακτέρ στους δρόμους: Πώς θα διευκολύνουν τους πολίτες οι αγρότες

Οι αγρότες δεν φεύγουν από τα μπλόκα, αλλά υπόσχονται να κάνουν ευκολότερη τη ζωή των πολιτών τις ημέρες των Χριστουγέννων. Συγκεκριμένα από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και τη δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων θα ξεμπλοκάρουν τους δρόμους.

Ωστόσο η Ελληνική Αστυνομία δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση για τις κινήσεις των αγροτών, όπως μεταδίδει το Star. Όπως αναφέρεται, δεν θεωρείται ασφαλές το άνοιγμα των εθνικών οδών με τρακτέρ δεξιά και αριστερά.

Προτεραιότητα είναι η ασφάλεια όλων των πολιτών που θα ταξιδέψουν τις γιορτινές μέρες και η κυκλοφορία θα γίνεται από σημεία που μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλεια.

Αγρότες από τα διόδια του Αγγελόκαστρου τονίζουν ότι δεν θέλουν να ταλαιπωρήσουν τους πολίτες και θα αφήσουν ανοιχτές δύο λωρίδες του δρόμου για την διέλευση των οχημάτων. Όπως αναφέρουν «αν τους μπλοκάρει η αστυνομία δεν θα μπορέσουν να περάσουν (σ.σ.οι οδηγοί).

Άνθρωποι από τον χώρο των ξενοδοχείων και του τουρισμού δηλώνουν ότι έχουν υποστεί μια μια μικρή μείωση στις πληρότητες καθώς πολλοί δεν θέλουν να ταξιδέψουν δύο ή τρεις ώρες παραπάνω.

Διαβάστε ακόμα: Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγρότες στα μπλόκα: «Τους δρόμους τους κρατάει κλειστούς η κυβέρνηση»

Κόμβος Νίκαιας: Κλειστές για τρεις ώρες και οι παρακαμπτήριοι

Συμβολικό αποκλεισμό και των παρακαμπτήριων οδών στον κόμβο της Νίκαιας πραγματοποίησαν για περίπου τρεις ώρες οι αγρότες, όπως είχαν προαναγγείλει. Η Τροχαία προχώρησε σε εκτροπές της κυκλοφορίας, ενώ όπου κρίθηκε απαραίτητο ο δρόμος άνοιγε προσωρινά για τη διέλευση ασθενοφόρων, οχημάτων της Πυροσβεστικής και πολιτών με έκτακτες ανάγκες.

Πλατύκαμπος – Αχίλλειο: Μπλόκα και μεγάλες ουρές

Λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής, αγρότες και τρακτέρ από το μπλόκο της Νίκαιας κινήθηκαν προς τον κόμβο Πλατυκάμπου, όπου προχώρησαν σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας. Παράλληλα, αποκλεισμός σημειώθηκε και στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές οχημάτων.

Ο αποκλεισμός αναμένεται να διαρκέσει έως τις 20:00, με το ενδεχόμενο παράτασης έως τις 21:00. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης για κλιμάκωση των αγροτικών δράσεων, όπως αποφασίστηκε στην πανελλαδική σύσκεψη.

Θήβα – Εύβοια: Παραμένουν στα μπλόκα

Στη Θήβα, τα τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα στην Εθνική Οδό, με τις παρακαμπτήριες να παραμένουν ανοιχτές. Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στο ρεύμα προς Λαμία από τον κόμβο της Ριτσώνας και στο ρεύμα προς Αθήνα από τον κόμβο του Μαρτίνου, ενώ επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων που μεταφέρουν μαθητές και φοιτητές.

Στην Εύβοια, από τις 19:00 έως τις 22:00, οι αγρότες προχωρούν σε κλείσιμο της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας, καθώς και των παρακαμπτήριων οδών.

Παρεμβάσεις σε διόδια και διευκόλυνση εκδρομέων

Για αύριο έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες, ενώ την Τρίτη θα εφαρμοστεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει των εορτών.

Διαβάστε ακόμα: Όλη η Ελλάδα μπλόκα: Το αδιαχώρητο επικρατεί στα σύνορα - Ανοίγουν Σάββατο τα διόδια οι αγρότες

Μάλγαρα – Βόρεια Ελλάδα: Συντονισμένες κινήσεις

Στα Μάλγαρα δεν κλείνουν οι κόμβοι Χαλάστρας (προς Αθήνα) και Κυμίνων (προς Θεσσαλονίκη), ενώ άνοιξε μία λωρίδα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη για αποσυμφόρηση, λόγω του αποκλεισμού της Χαλκηδόνας στην παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας.

Στα Πράσινα Φανάρια, οι αγρότες αποφάσισαν να μην αποκλείσουν τον κόμβο της Θέρμης προς το αεροδρόμιο μέχρι τα Χριστούγεννα και ζήτησαν από την Αστυνομία να απομακρύνει τις κλούβες από την Τρίτη και μετά.

Στους Ευζώνους, παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα προς και από τη Βόρεια Μακεδονία για όλα τα οχήματα, με εξαίρεση ασθενοφόρα και οχήματα που μεταφέρουν ασθενείς ή άτομα με αναπηρία.

Σάμος: Μαζικό μπλόκο στο Κοκκάρι

Στη Σάμο, αγρότες από Ανατολική και Δυτική πλευρά έστησαν μαζικό μπλόκο στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, στο ύψος του Κοκκαρίου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 15:00, με προσωρινό άνοιγμα διάρκειας περίπου μίας ώρας.

Στο πλευρό τους βρέθηκαν εργατικά σωματεία, σύλλογοι εκπαιδευτικών και πολίτες. Οι αγρότες ζητούν ουσιαστική στήριξη της τοπικής παραγωγής και αναβάθμιση των υποδομών, με τις κινητοποιήσεις να συνεχίζονται.

Διαβάστε ακόμα: Όλη η Ελλάδα μπλόκα: Το αδιαχώρητο επικρατεί στα σύνορα - Ανοίγουν Σάββατο τα διόδια οι αγρότες

Δερβένι – Ωραιόκαστρο: Άνοιγμα διοδίων

Στο Δερβένι πραγματοποιήθηκε ωριαίος αποκλεισμός το μεσημέρι, ενώ για αύριο οι αγρότες, σε συντονισμό με εκείνους της Χαλκηδόνας, προγραμματίζουν άνοιγμα των διοδίων Ωραιοκάστρου από τις 13:00 έως τις 15:00. Την Κυριακή εξετάζεται η διανομή τροφίμων και τοπικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Δυτική Μακεδονία – Σιάτιστα: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων

Νέος κύκλος κινητοποιήσεων ξεκίνησε στη Σιάτιστα με δίωρο αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού και της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Ιωαννίνων για τα φορτηγά, ενώ τα Ι.Χ. κινούνταν κανονικά. Παρά την ελεύθερη διέλευση, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμη και τα Χριστούγεννα, προειδοποιώντας για 24ωρο αποκλεισμό φορτηγών τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου και ενδεχόμενη αυστηροποίηση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Προμαχώνας: Ουρές χιλιομέτρων από φορτηγά

Στις 17:00 άνοιξε ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα για τα φορτηγά, μετά από τετράωρο αποκλεισμό. Η διάρκεια του κλεισίματος περιορίστηκε, καθώς την προηγούμενη ημέρα είχαν ακινητοποιηθεί πάνω από 1.000 νταλίκες.