Αμετανόητος ο δράστης της επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης: «Ήθελα να σκοτώσω όσο περισσότερους μπορούσα»

Χωρίς να έχει μετανιώσει για τις πράξεις του ο 50χρονος δράστης της δολοφονικής επίθεσης στη ΔΟΥ Κοζάνης την Πέμπτη 16 Ιουλίου του 2020, προσπάθησε, κατά τη διάρκεια της απολογίας του στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Κοζάνης να αιτιολογήσει τις πράξεις του για τη “βία του Κράτους και του συστήματος”, που τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι ομοϊδεάτες του δέχτηκαν από τη περίοδο των Μνημονίων όπως ισχυρίζεται.

Υποστηρίζει ότι τα Μνημόνια επηρέασαν τον μεταβολισμό του, όπως και τα χημικά που δέχτηκε στη διάρκεια διαδήλωσης, ενώ γνώρισε τη βία των αστυνομικών όταν το 2017 είχε καταστρέψει ΑΤΜ Τράπεζας στην Κοζάνη.

Σε ότι αφορά την επίθεση στη ΔΟΥ Κοζάνης ανέφερε ότι πρόθεσή του ήταν να σκοτώσει όσους περισσότερους μπορούσε.

Υποστήριξε μάλιστα ότι κάποια στιγμή που επιτέθηκε σε μια υπάλληλο, αφού είχε τραυματίσει σοβαρά δύο υπαλλήλους, ο ένας εκ των οποίων έχασε τη ζωή του μετά από πολύμηνη νοσηλεία σε ΜΕΘ Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, σταμάτησε την επίθεση βλέποντας το θάρρος της για να ζήσει.

Από την πλευρά της η εισαγγελέας της έδρας, αφού ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε ως “αυτόκλητος τιμωρός” κατέρριψε την αποψή του, ότι θα σταματούσε, γιατί όπως είπε «ήταν αποφασισμένος, ήθελε να σκοτώσει, είχε οργανωμένη σκέψη και επίγνωσης των πράξεων που τελούσε και μάλιστα με ψυχραιμία».

Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του όπως πρωτοδίκως, όπου ο κατηγορούμενος είχε καταδικαστεί σε ισόβια για ανθρωποκτονία από πρόθεση και επιπλέον 26 χρόνια για τα αδικήματα της απόπειρας δολοφονίας δύο εργαζομένων, όπως και οπλοκατοχής και οπλοχρησίας.

Πηγή: ertnews.gr