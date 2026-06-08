Αμφιλοχία: Φωτιά σε πολυτελές σκάφος - Στο σημείο η Πυροσβεστική

Ένα απρόσμενο περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί της Δευτέρας 8 Ιουνίου στο αλιευτικό καταφύγιο της Αμφιλοχίας, όταν εκδηλώθηκε φωτιά σε θαλαμηγό που βρισκόταν στο σημείο, σημάνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με το agriniopress, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:00 το πρωί, με την αρχική εστία να εντοπίζεται στο μηχανοστάσιο του σκάφους. Το πολυτελές γιοτ βρισκόταν ελλιμενισμένο στην περιοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Μέχρι στιγμής πληροφορίες λένε ότι αιτία της πυρκαγιάς είναι κάποιο βραχυκύκλωμα. Αμέσως οι κάτοικοι και οι περίοικοι αντιλήφθηκαν την εμφάνιση καπνού που έβγαινε από το εσωτερικό του σκάφους και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Αυτή την ώρα, πυροσβέστες με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό επιχειρούν στο εσωτερικό του σκάφους.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής εστιάζουν στον περιορισμό της πυρκαγιάς πριν πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς και η εφαρμογή μέτρων για την αποτροπή τυχόν θαλάσσιας ρύπανσης.