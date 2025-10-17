Αμπελόκηποι: Η τηλεφωνική κλήση και η βουτιά στο κενό - Τι ψάχνουν οι Αρχές για την πτώση του 44χρονου

Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της Αστυνομίας για να βρεθούν τα αίτια θανάτου του 44χρονου που βρέθηκε στο κενό μετά την πτώση του από τον Πύργο Απόλλων στους Αμπελόκηπους.

Το περιστατικό έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής, (17/10) ενώ στο σημείο έσπευσαν το ΕΚΑΒ και η αστυνομία για να ξεκινήσουν τις έρευνες για το τι οδήγησε τον 44χρονο στην κίνηση αυτή.

Πληροφορίες του npress.gr, αναφέρουν πως ο 44χρονος καθόταν στο καφέ του 24ου ορόφου, όταν δέχθηκε ένα τηλεφώνημα.

Μόλις έκλεισε το τηλέφωνο, για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό.

Η αστυνομία του Τμήματος Ασφαλείας Αμπελοκήπων ερευνά τον ενδεχόμενο της αυτοκτονίας και θα προβεί σε άρση απορρήτου ώστε να ψάξει τις κλήσεις του 44χρονου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο άνδρας περίμενε το δεύτερο παιδί του, καθώς η σύζυγός του αναμένεται να γεννήσει σύντομα.

Ο θόρυβος από την πτώση του 44χρονου από τον 24ο όροφο προκάλεσε αναστάτωση σε γείτονες και περαστικούς της περιοχής.

Μάρτυρας που βρέθηκε στην περιοχή ανέφερε στο Orange Press Agency, πως «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε γιατί νομίζαμε ότι ήταν κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και είδαμε τον άντρα πεσμένο κάτω».