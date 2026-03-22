Αμπελόκηποι: Μεθυσμένη οδηγός «πήρε σβάρνα» 14 αυτοκίνητα

Ακόμη ένα περιστατικό με οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ καταγράφηκε στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, μεθυσμένη οδηγός φέρεται να προκάλεσε φθορές σε 14 οχήματα στους Αμπελόκηπους ξημερώματα Κυριακής (22/3).

Οι φθορές αποτυπώνονται και στο βίντεο του Orange Press Agency, με τα σταθμευμένα ΙΧ να έχουν υποστεί άλλα μικρότερη και άλλα μεγαλύτερη ζημιά.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, το περιστατικό έγινε την ώρα που η οδηγός έψαχνε να παρκάρει. Οι φθορές έγιναν σε οχήματα επί των οδών Κανδάνου, Μεσσηνίας, Καλαμών και Τρικάλων. Το αλκοτέστ που έγινε στη 40χρονη έδειξε 0,78.