Αμπελόκηποι: Συνελήφθη ο 35χρονος που επιτέθηκε με τσεκούρι στους αστυνομικούς

Συνελήφθη το απόγευμα της Πέμπτης στην περιοχή των Ελληνορώσων ο άνδρας που αναζητούνταν από τις Αρχές μετά την επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικούς στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Υπενθυμίζεται ότι το πρωί της Πέμπτης (26/3) αστυνομικοί είχαν μεταβεί σε οικία στην οδό Ροστοβίου για να εκτελέσουν εισαγγελική εντολή, που αφορούσε τη μεταφορά ενός άνδρα με σοβαρά ψυχικά προβλήματα σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα και τους επιτέθηκε κραδαίνοντας ένα τσεκούρι. Κατάφερε να τραυματίσει επιφανειακά στο κεφάλι τον έναν αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και οι Αρχές των αναζητούσαν.

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ανδρας που συνελήφθη είναι άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, το οποίο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές.