Άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς στους Αμπελόκηπους

Σοκ στους Αμπελόκηπους όπου άνδρας επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικούς. Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Περιπολικό της ΕΛΑΣ | Intime
Γλίτωσε τα χειρότερα αστυνομικός στους Αμπελόκηπους, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με επίθεση με τσεκούρι κατά τη διάρκεια υπηρεσίας. Ο αστυνομικός και συνάδελφός του είχαν μεταβεί σε οικία στην οδό Ροστοβίου για να εκτελέσουν εισαγγελική εντολή, που αφορούσε τη μεταφορά ενός άνδρα με σοβαρά ψυχικά προβλήματα σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, άνοιξε ξαφνικά την πόρτα και τους επιτέθηκε κραδαίνοντας ένα τσεκούρι. Κατάφερε να τραυματίσει επιφανειακά στο κεφάλι τον έναν αστυνομικό, ενώ στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή και αναζητείται από τις Αρχές.

Ο αστυνομικός νοσηλεύεται στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για άτομο με σοβαρά ψυχικά προβλήματα, το οποίο είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές. Οι συνάδελφοί του συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

