Αναβαθμίζεται το μετρό της Αθήνας: Αλλάζουν οι ράγες μετά από 25 χρόνια

Μετά από 25 χρόνια λειτουργίας του μετρό στην Αθήνα, οι ράγες των γραμμών 2 και 3 αναμένεται να αντικατασταθούν.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι νέες πρωτοβουλίες έχουν στόχο την συντήρηση και αναβάθμιση του μέσου, ενώ οι ράγες πρόκειται να αντικατασταθούν σε 32 χιλιόμετρα του δικτύου.

Μάλιστα, το έργο θα ολοκληρωθεί το 2026.

Κλειστοί οι σταθμοί Δάφνη, Νέου Κόσμου και Αγίου Ιωάννη λόγω έργων

Για το έργο αυτό, οι σταθμοί μετρό Δάφνης, Νέου Κόσμου και Αγίου Ιωάννη κατεβάζουν ρολά 2,5 ώρες νωρίτερα από ό,τι συνήθως, δηλαδή στις 21:40, με τους επιβάτες να εξυπηρετούντα από γραμμές λεωφορείου.

Οι εργάτες δουλεύουν καθόλη τη διάρκεια της νύχτας μέχρι το μετρό να ανοίξει το πρωί στις 5:30.

Ουσιαστικά οι τεχνικοί κόβουν με τροχό τις παλιές σιδηροτροχιές. Με τη βοήθεια γερανοφόρου οχήματος, τις αφαιρούν και στη θέση τους τοποθετούν τις καινούργιες.

Μετρό: H ανακοίνωση Κυρανάκη

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, τόνισε ότι «μετά από 25 χρόνια έπρεπε να αλλάξουν οι σιδηροτροχιές, διότι η φθορά η φυσιολογική έχει φτάσει κοντά στα όρια ζωής της, και άρα λοιπόν, σε 32 χιλιόμετρα του δικτύου, μετά από 25 χρόνια αντικαθιστούμε όλες τις σιδηροτροχιές».

Ο Θανάσης Κοτταράς, Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΑ.ΣΥ, δήλωσε ότι «η γραμμή αυτή φτιάχτηκε το 2000, και μετά από 25 χρόνια λειτουργίας, είδατε και την κόπωση του υλικού, και τα σημεία που πρέπει να αντικαταστήσουμε τις σιδηροτροχιές».

Παράλληλα με την αντικατάσταση των σιδηροτροχιών, ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί προχωρούν στην τοποθέτηση οπτική ίνας ούτως ώστε να εξοπλιστεί το δίκτυο του μετρό με τεχνολογία 5G, στο σύνολό του.

Η αντικατάσταση σιδηροτροχιών θα πραγματοποιηθεί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό. Είναι έργο προϋπολογισμού 7,3 εκατομμύριων ευρώ και αναμένεται να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2026.