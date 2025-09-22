Αναβλήθηκε η δίκη του διευθυντή του Ιπποκράτειου για το «φακελάκι»: Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Νέα αναβολή -για ακόμη μία φορά- στη δίκη του διευθυντή της καρδιοχειρουργικής κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, ο οποίος κατηγορείται ότι απαίτησε και έλαβε «φακελάκι» από σύζυγο ασθενούς.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η υπεράσπισή του επικαλέστηκε εκ νέου λόγους υγείας, καταθέτοντας έγγραφο από το Κωνσταντοπούλειο Νοσοκομείο «Αγία Όλγα», βάσει του οποίου ο κατηγορούμενος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.
Στο δικαστήριο κατέθεσε και η αδελφή του κατηγορούμενου, αναφέροντας ότι πάσχει από χρόνια καρδιοπάθεια.
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη δικάσιμο είχε δοθεί αναβολή λόγω τραυματισμού του ιατρού, ο οποίος είχε υποστεί κάκωση στη μέση μετά από πτώση από καρέκλα – περιστατικό που, σύμφωνα με την υπεράσπιση, σχετιζόταν επίσης με την καρδιολογική του κατάσταση.
Ο δικηγόρος της καταγγέλλουσας ζήτησε από το δικαστήριο να διερευνήσει αν ο κατηγορούμενος όντως νοσηλεύεται, χαρακτηρίζοντας προσχηματική την αιτία της νέας αναβολής. Ο συνήγορος υπεράσπισης αντέτεινε ότι όλα τα προσκομισθέντα έγγραφα είναι από δημόσια νοσοκομεία και επιβεβαιώνουν την κατάσταση υγείας του πελάτη του.
Ο εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα της αναβολής και το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για τις 27 Ιανουαρίου 2026.
