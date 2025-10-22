Αναβολή στη δίκη για το λούνα παρκ: «Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω» - Ξέσπασε ο πατέρας

Η δίκη της έκπτωτης δημάρχου Κασσάνδρας Αναστασίας Χαλκιά και επτά ακόμη προσώπων, αναβλήθηκε για τις 16 Δεκεμβρίου του 2026 με βασική κατηγορία την παράβαση καθήκοντος όσον αφορά τις συνθήκες λειτουργίας του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι στη Χαλκιδική, όπου πέρσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 18χρονος.

Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η αναβολή δόθηκε ύστερα από σχετικό αίτημα που υπέβαλαν μία εκ των κατηγορουμένων κι ένας συνήγορος άλλου κατηγορούμενου, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση του πατέρα του 18χρονου θύματος, Γιώργου Καμπαϊλή, που μέσα στη δικαστική αίθουσα και απευθυνόμενος προς το δικαστήριο είπε:

«Μετά από έναν χρόνο οι φονιάδες θα είναι έξω […] όλοι αυτοί που υπερασπίζονται (τους κατηγορούμενους) θα έπρεπε να σκεφτούν ότι τα δικά τους παιδιά είναι σπίτι τους».

Απαντώντας στον πατέρα, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέφερε: «Σεβόμαστε ότι οι κατηγορούμενοι έχουν δικαιώματα σύμφωνα με τον νόμο. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τον πόνο σας. Κι εμείς παιδιά έχουμε και ξέρουμε τον πόνο. Σας συμπονούμε».

Ο κ. Καμπαϊλής, μάρτυρας προς υποστήριξη της κατηγορίας, σε δηλώσεις του αργότερα, τόνισε, μεταξύ άλλων: «Δεν μπορεί κανείς να πολεμήσει τον θάνατο του παιδιού μου, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει τίποτα ανεξιχνίαστο σε ό,τι αφορά την υπόθεση του γιου μου», ενώ ζήτησε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου και για άλλα πρόσωπα.

Για ένα «τραγικό συμβάν» έκανε λόγο ο συνήγορος της κατηγορούμενης δημάρχου Αντώνης Κουδρόγλου, εκφράζοντας την ελπίδα, μέσω της δίκης να αντιληφθεί η οικογένεια του 18χρονου ποιοι ευθύνονται και ποιοι όχι για τον θάνατο του παιδιού.

Εκτός από την Αν. Χαλκιά στην ίδια δικογραφία βρίσκονται δύο πρώην αντιδήμαρχοι Κασσάνδρας (η πρώτη Οικονομικών και Νομικών Υπηρεσιών και η δεύτερη αρμόδια για το Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και Αδειών Καταστημάτων και για την προβολή προστίμων), δύο υπάλληλοι του ίδιου δήμου (ανάμεσά τους ο τότε προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων και ο τότε προϊστάμενος Τεχνικών Υπηρεσιών), δύο μηχανολόγοι μηχανικοί κι ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ.

Ανάλογα με την περίπτωση διώκονται για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος, άπαξ και κατ' εξακολούθηση, της ηθικής αυτουργίας και της απλής συνέργειας στη συγκεκριμένη πράξη. Η υπόθεση οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ακροατήριο, λόγω ειδικής δωσιδικίας στο πρόσωπο της δημάρχου και μίας αντιδημάρχου.

Στον πυρήνα της δικογραφίας βρίσκεται το μοιραίο παιχνίδι crazy dance που, σύμφωνα με την τεχνική πραγματογνωμοσύνη, η οποία διεξήχθη μετά τον θάνατο του 18χρονου, αποτελούσε προϊόν ιδιοκατασκευής χωρίς αναφορά σε κατασκευαστή και προηγούμενη έγκριση σχεδιασμού.

Η δήμαρχος Κασσάνδρας, που τιμωρήθηκε πειθαρχικά με την ποινή της έκπτωσης (απόφαση κατά της οποίας προσέφυγε στο ΣτΕ), κατηγορείται ότι δεν επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, με δεδομένο ότι δεν είχε εκδοθεί καμία τεχνική άδεια για το συγκεκριμένο παιχνίδι όσον αφορά τη θερινή περίοδο 2024, ενώ η άδεια λειτουργίας της προηγούμενης χρονιάς (2023) εκδόθηκε χωρίς τεχνικό φάκελο από αναγνωρισμένο τεχνικό φορέα ελέγχου. Ανάλογα με την ιδιότητα των υπολοίπων κατηγορουμένων, η δικογραφία τούς αποδίδει ευθύνες όσον αφορά τη λειτουργία και τους ελέγχους του crazy dance.

Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχουν παραπεμφθεί σε δίκη -με τη βασική δικογραφία η οποία αφορά το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, από κοινού, ή της απλής συνέργεια στην πράξη αυτή- τέσσερα άτομα: ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ (που είναι προφυλακισμένος), η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού κι ένας μηχανολόγος- μηχανικός (μεταξύ των κατηγορουμένων για την παράβαση καθήκοντος των αιρετών).

Η συγκεκριμένη δίκη έχει προσδιοριστεί να γίνει ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών τον επόμενο μήνα (20/11).

