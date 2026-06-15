Ανάβυσσος: Beach bar που σφραγίστηκε την Παρασκευή, λειτουργεί κανονικά - Δύο συλλήψεις

Κανονικά λειτουργεί το beach bar στην Ανάβυσσο, στο οποίο μπήκε λουκέτο μόλις δύο μέρες πριν, όταν έγινε γνωστό στις αρχές ότι ο ιδιοκτήτης του «έσπειρε» 400 ξαπλώστρες χωρίς άδεια.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το εν λόγω beach bar είχε τοποθετήσει παράνομα ομπρέλες, ξαπλώστρες, ηχεία και τραπεζοκαθίσματα, εμποδίζοντας την ελεύθερη πρόσβαση των πολιτών στην παραλία.
Ο υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος συνελήφθη και σε βάρος τους έχει σχοιματιστεί δικογραφία.
Τα ερωτήματα που παραμένουν, είναι πώς γίνεται να επαναλειτουργεί παρά την απαγόρευση αλλά και πώς εξασφαλίζει ηλεκτροδότηση.
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