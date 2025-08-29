Ανάβυσσος: Διάρρηξη με λεία άνω των 240.000 ευρώ σε μεζονέτα - Πώς εισέβαλαν οι δράστες

Διάρρηξη με τεράστια λεία διέπραξαν άγνωστοι σε μεζονέτα στην Ανάβυσσο, όπου μένουν Ουκρανοί πολίτες.

Ανάβυσσος: Πάνω από 240.000 η λεία

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ό,τι έχει γίνει γνωστό, άγνωστοι παραβίασαν κλειδαριά κεντρικής θύρας και μπαλκονόπορτα της μεζονέτας, στην οποία διαμένει από κοινού με τους γονείς της 27χρονη, μπήκαν στο εσωτερικό και αφαίρεσαν από χρηματοκιβώτιο το χρηματικό ποσό των 82.800 ευρώ και κοσμήματα.

Στη συνέχεια οι δράστες ερεύνησαν τους χώρους και αφαίρεσαν επιπλέον κοσμήματα από τα υπνοδωμάτια.

Η συνολική αξία των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, σύμφωνα με την οικογένεια, ανέρχεται στο ποσό των 150.000 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι άγνωστοι αφαίρεσαν το καταγραφικό μηχάνημα βιντεοσκόπησης των χώρων της οικίας και αμέσως μετά πήγαν στο πάρκινγκ της μονοκατοικίας, απ' όπου αφαίρεσαν ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και αυτοκίνητο SUV, ιδιοκτησίας των παθόντων, με το κλειδί του.



