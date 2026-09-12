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Ανάβυσσος: Εκτός κινδύνου το 4χρονο νήπιο – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ για προληπτικούς λόγους

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Παίδων «Αγία Σοφία» 4χρονο νήπιο, μετά από τραυματισμό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο.

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Σωσίβια σε πισίνα | EUROKINISSI/ ΤΑΚΗΣ ΣΑΓΙΑΣ
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Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» νοσηλεύεται για προληπτικούς λόγους το τετράχρονο νήπιο, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα μετά από περιστατικό σε πισίνα ξενοδοχείου στην Ανάβυσσο. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ και τις εκτιμήσεις των θεραπόντων ιατρών, η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή και η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο.

Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου (12/09). Περίπου στις 16:00, ενημερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για τον εντοπισμό του ανήλικου εντός της πισίνας.

Ασθενοφόρο έσπευσε άμεσα στο σημείο, όπου το εξειδικευμένο προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί παραλήφθηκε ζωντανό και διακομίστηκε με κατεπείγουσα διαδικασία στο νοσοκομείο, προκειμένου να υποβληθεί στην απαραίτητη νοσοκομειακή φροντίδα. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο τραυματισμός παραμένουν μέχρι στιγμής ασαφείς.

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