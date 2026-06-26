Ανάβυσσος: Νεκρός άνδρας από χτύπημα με κορμό δέντρου - Τρεις συλλήψεις

Ξετυλίχθηκε το κουβάρι της υποθεσης θανάτου του 42χρονου στην Ανάβυσσο, ο οποίος την περασμένη Δευτέρα (22/6) δέχτηκε χτύπημα με έναν κορμό δέντρου και στη συνέχεια κατέληξε.

Για την υπόθεση συστήθηκε ειδική ομάδα αστυνομικών από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττική. Μετά από συνδυαστικής αξιολόγησης πληροφοριών και αποδεικτικών μέσων, το βράδυ της περασμένης Τρίτης (23/6) οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αναβύσσου, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν, 3 αλλοδαπούς ηλικίας 50, 51 και 52 ετών.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για υπόθαλψη – παρεμπόδιση δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και διαφορετικό άτομο το οποίο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία με δόλο και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Το χρονικό του εγκλήματος

Μετά από ενδελεχή προανακριτική έρευνα, οι δράστες φέρεται να βρέθηκαν με το θύμα στο σπίτι του 51χρονου κατηγορουμένου το απόγευμα της Κυριακής (21/6) στην Ανάβυσσο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, σημειώθηκε διαπληκτισμός μεταξύ του θύματος και ενός εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος του κατάφερε χτύπημα στο κεφάλι, με τη χρήση κορμού δέντρου, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι, εκτός του 51χρονου, αποχώρησαν από την οικία, χωρίς να ενημερώσουν τις αστυνομικές Αρχές και χωρίς να μεριμνήσουν για την άμεση παροχή της αναγκαίας ιατρικής συνδρομής στο θύμα, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός του. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.