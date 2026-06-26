Φαίη Σκορδά: «Δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε τον κόσμο» - Έτσι έριξε αυλαία το Buongiorno

Οριστική αυλαία έπεσε το μεσημέρι της Παρασκευής 26/6 για την εκπομπή Buongiorno στο MEGA. Η Φαίη Σκορδά αποχαιρέτησε με χαμόγελο το τηλεοπτικό κοινό ευχαριστώντας τόσο τους τηλεθεατές, όσο και τους συνεργάτες της μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

«Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Κάθε σεζόν που τελειώνει αποχαιρετούμε το κοινό. Θα ήθελα φέτος να ξεκινήσω από τους τηλεθεατές και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που επιλέξατε να μας βάλετε στο σπίτι σας και να κάνουμε παρέα.

Ευχαριστώ πολύ όλη την ομάδα πίσω από τις κάμερες, τους τεχνικούς, όλα τα τμήματα του MEGA που ήταν δίπλα μας και ξέρω όλοι οι επιτελικοί έχετε πάντα έναν καλό λόγο να πείτε.

Να ευχαριστήσω ακόμη τη συντακτική μας ομάδα. Ευχαριστώ έναν προς έναν εδώ ξεχωριστά. Έχουμε συναντηθεί στο παρελθόν πολλές φορές και μπορεί και να ξανασυναντηθούμε. Το κανάλι μας και τον πρόεδρο για τη στήριξη, για την επιλογή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μαρινάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ το MEGΑ.

Υποσχέθηκα ότι θα κλείσω την εκπομπή με ένα υπέροχο χαμόγελο γιατί ξέρω ότι όσοι μας παρακολουθείτε παίρνατε μια αίσθηση παρέας και ενημέρωσης από την εκπομπή. Ξέρω ότι μπορεί να έχετε θέματα σοβαρά ή υγείας και εύχομαι όλα περαστικά, ή οικονομικά, ή εργασιακά και δεν χρειάζεται να επιβαρύνουμε περισσότερο τον κόσμο. Εμείς μέσα από την καρδιά μας θέλουμε να περάσετε ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σας αγαπώ, γεια σας και χαρά σας», ανέφερε αποχαιρετώντας από την πρωινή ζώνη του MEGA.

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Άρης Καβατζίκης: «Συμβαίνουν και άσχημα πράγματα στα media»

Ευχαριστώντας την παρουσιάστρια και την ομάδα του Buongiorno, ο Άρης Καβατζίκης είπε: «Απλά θέλω και με τη σειρά μου να σου πω δύο πράγματα. Ένα, ότι δουλεύοντας στα media όλα αυτά τα χρόνια, πολλά από αυτά τα χρόνια μαζί, έχουμε συνηθίσει σε πράγματα τα οποία μας κάνουν να λυπόμαστε, να αναθεωρούμε… Αλλά έτσι είναι τα media, συμβαίνουν και άσχημα πράγματα στα media.

Από την άλλη, θέλω να σε ευχαριστήσω γιατί είσαι φίλη καρδιάς, ήσουν πάντα και στα δύσκολα, όχι στην τηλεόραση, αλλά και στη ζωή μου… Είσαι ένας άνθρωπος που έχω εμπιστευτεί εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και χαίρομαι που έχουμε μοιραστεί τόσο θετικά, αλλά και αρνητικά πράγματα, γιατί είμαστε φίλοι και αυτή η φιλία κρατάει πολλά χρόνια και σε ευχαριστώ».

Η Φαίη Σκορδά δεν έκρυψε τη συγκίνησή της με τα λόγια καρδιάς του Άρη Καβατζίκη και έδωσαν ραντεβού στην Πάρο.

Βίκυ Παγιατάκη: «Από το προηγούμενο Mega έχασα πάρα πολλά»

«Εγώ σας εύχομαι καλό καλοκαίρι. Θα ευχαριστήσω τη Φαίη Σκορδά, θα ευχαριστήσω όλους, μπροστά, πίσω από τις κάμερες και θα ευχαριστήσω και το Mega για τα πέντε τελευταία υπέροχα χρόνια που πέρασα καλά, που πληρώθηκα κανονικά γιατί από το προηγούμενο Mega έχασα πάρα πολλά. Δηλαδή δεν με νοιάζουν τα χρήματα. Πραγματικά, είμαι συγκινημένη αλλά και αισιόδοξη. Να είστε κι εσείς» ανέφερε η Βίκυ Παγιατάκη.

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Πέρασα καλά»

«Πέρασα καλά. Θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά στην εκπομπή. Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές και τον ευχαριστώ γιατί τσίγκλαγε τα πράγματα και μου δημιουργούσε αφύπνιση.

Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος είναι ένας γλυκός καταπληκτικός μάγειρας. Η Κατερίνα Ζαρίφη είναι η χαρά στο σπίτι μας, ένας ζωντανός, θετικός άνθρωπος πάντα με την ατάκα υπογλώσσια.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου είναι μια δημοσιογράφος που μιλάει σαν τη γυναίκα της διπλανής πόρτας, μαζί της κουτσομπόλευα και τα χειριζόταν δημοσιογραφικά, καταπληκτικός συνδυασμός για την τηλεόραση. Ο Ιάσονας Τσόλης είναι ο άριστος των φοιτητών, ο άριστος των δημοσιογράφων, τόσο επιμελής και προσεκτικός με άμεσο λόγο, καταπληκτικός. Ευχαριστούμε τον πρώτο όροφο και τους τηλεθεατές», είπε αρχικά ο Ανδρέας Μικρούτσικος, ο οποίος μίλησε ξεχωριστά για τη Φαίη Σκορδά: «Είσαι τόσο μελετηρή που δεν το περίμενα. Είσαι τόσο γλυκιά, ήρεμη, ευγενική και έχεις και ένα άλλο πράγμα που μου έχει σπάσει τα νεύρα. Εγώ είμαι πράσινος, τα θέλω όλα "καθαρά" κι όμως η τηλεόραση με σπρώχνει "κάνε το λίγο κίτρινο" γιατί είναι η εύκολη νίκη της τηλεθέασης. Τόσο άνθρωπο πράσινο δεν έχω δει. Μπράβο σου να το κρατήσεις. Σε ευχαριστώ για τη συνεργασία και ευχαριστώ όλους για αυτό το ταξίδι».