Μενού

Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Reader symbol
Newsroom
Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας
Πυροσβέστης στη φωτιά της Αχαΐας | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα στην Ανάφη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της κοντά στο Κάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛΑΣ συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Το Reader σας ενημερώνει ζωντανά για την εξέλιξη της φωτιάς. Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ