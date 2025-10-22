Ανάφη: Νεκρή γυναίκα και ο σκύλος της μετά από φωτιά σε σπίτι

Νεκρή εντοπίστηκε μία γυναίκα στην Ανάφη τα ξημερώματα της Τετάρτης, μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο σπίτι της κοντά στο Κάστρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, μαζί της βρέθηκε νεκρός και ο σκύλος της. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο περιφερειακό ιατρείο Ανάφης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Στο σημείο μετέβησαν τρεις πυροσβέστες από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Σαντορίνης που έφτασαν στο νησί με σκάφος του Λιμενικού. Η ΕΛΑΣ συνέδραμε για τη διάνοιξη της οικίας.