Αναφορές ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική

Σαν «βόμβα» έσκασε στον καλλιτεχνικό χώρο, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης νοσηλεύεται σε δημόσια ψυχιατρική κλινική από το πρωί της Πέμπτης (14/8).

Ο δημοφιλής τραγουδιστής, σύμφωνα με πληροφορίες έχει ζητήσει να μεταφερθεί σε ιδιωτική κλινική, κάτι που αναμένεται να συμβεί τις επόμενες ημέρες ίσως και ώρες.

Δεν είναι ακόμα γνωστοί οι λόγοι που συνέβη αυτό ούτε από ποιους πάρθηκε η απόφαση καθώς είναι πρώιμη η πληροφορία και υπάρχουν διαφορετικά σενάρια προς ώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εισαγωγή του έγινε με εισαγγελική παραγγελιά, χωρίς να έχουν δημοσιοποιηθεί οι λόγοι.

Πάντως όταν έγινε γνωστή η σχετική είδηση, η πρώτη διαρροή μιλούσε για εισαγωγή με την δική του συναίνεση, όσο και της οικογένειάς του.

O Γιώργος Μαζωνάκης είχε αναφερθεί στο παρελθόν για τη νοσηλεία του σε ψυχιατρική κλινική όσο υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία. Σύμφωνα με όσα είχε αποκαλύψει μιλώντας στον Alpha, αιτία της νοσηλείας του ήταν η σοβαρή μορφή αγοραφοβίας που αντιμετώπιζε.