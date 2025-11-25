Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους στο Ηράκλειο: Είχε προορισμό την Αίγυπτο

Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου αεροσκάφος της EasyJet.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, τo αεροσκάφος που ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Μπρίστολ με προορισμό τη Χουγκάρντα της Αιγύπτου, ζήτησε άδεια για να προσγειωθεί στο «Νίκος Καζαντζάκης».

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και σύμφωνα με πληροφορίες το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω ενός… απείθαρχου επιβάτη.

Ο επιβάτης που αναστάτωσε την πτήση σε τέτοιο βαθμό που το πλήρωμα αναγκάστηκε να ζητήσει την αναγκαστική του προσγείωση, αποβιβάστηκε από το αεροπλάνο με τη συνδρομή των αστυνομικών του αερολιμένα, οι οποίοι τον συνέλαβαν. Στη συνέχεια το αεροπλάνο απογειώθηκε ξανά με προορισμό την Αίγυπτο.