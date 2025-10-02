Αναγκαστική προσγείωση για αεροπλάνο στο Ηράκλειο λόγω μεθυσμένης επιβάτισσας

Σε αναγκαστική προσγείωση προέβη, το απόγευμα της Τετάρτης (1/10) επιβατικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, εξαιτίας της συμπεριφοράς μίας επιβάτισσας εν πτήσει.
Όπως έκανε γνωστό η ΕΡΤ, το αεροπλάνο εκτελούσε το δρομολόγιο από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Αίγυπτο, ωστόσο η πτήση βρέθηκε σε φοβερή αναστάτωση εξαιτίας μιας 38χρονης Βρετανίδας που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Το πλήρωμα αδυνατούσε να τη «συνετίσει» και η 38χρονη δεν σταματούσε να φωνάζει και να αναστατώνει πλήρωμα και επιβάτες, με αποτέλεσμα, μετά από συνεννόηση με τον πύργο ελέγχου στο “Νίκος Καζαντζάκης” ο πιλότος να προσγειώσει το αεροπλάνο στο Ηράκλειο για να αποβιβαστεί η «ταραχοποιός» επιβάτιδα.
Η 38χρονη, η οποία προγραμμάτιζε διακοπές στην Αίγυπτο με τον σύζυγο και το ανήλικο παιδί τους, με τους οποίους συνταξίδευε, παραπέμπεται στην Ελληνική δικαιοσύνη.
