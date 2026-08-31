Αναγκαστική Προσγείωση στο «Μακεδονία»: Μεθυσμένος Βρετανός επιβάτης έκανε άνω-κάτω πτήση

Επεισοδιακή τροπή πήρε το βράδυ της Κυριακής (30/08) η πτήση από το Νιουκάστλ με τελικό προορισμό το Ηράκλειο της Κρήτης, καταλήγοντας σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, πρωταγωνιστής του περιστατικού ήταν ένας 42χρονος Βρετανός, ο οποίος συνελήφθη άμεσα από τις αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας, ευρισκόμενος σε προχωρημένη κατάσταση μέθης, προκάλεσε σοβαρή αναστάτωση εν ώρα πτήσης, επιδεικνύοντας έντονα επιθετική συμπεριφορά απέναντι τόσο στους συνεπιβάτες του όσο και στο πλήρωμα καμπίνας.

Αγνοώντας επιδεικτικά τις εκκλήσεις του προσωπικού για ηρεμία, η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, γεγονός που ανάγκασε τον κυβερνήτη να διακόψει το δρομολόγιο και να προχωρήσει σε έκτακτη προσγείωση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα των επιβαινόντων.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 42χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη παρέμβαση στη συγκοινωνία αεροσκαφών, διασάλευση της τάξης και παράβαση των εντολών του κυβερνήτη, βάσει των διατάξεων του Κώδικα Αεροπορικού Δικαίου.