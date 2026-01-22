Ανακλήθηκε πρόσληψη εκπαιδευτικού επειδή διατηρούσε Airbnb

Το υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην ανάκληση πρόσληψης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού καθώς διατηρεί Airbnb.

Η απόφαση ελήφθη μετά από έλεγχο των στοιχείων του διοικητικού της φακέλου, όταν και προέκυψε πως υπάρχει «ασυμβίβαστο», όπως κρίθηκε, με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου.

Σε σχετική ενημέρωση από το esos.gr, σημειώνεται πως η εκπαιδευτικός είχε προσληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο και η σύμβασή της τερματίστηκε καθώς κρίθηκε πως ασκούσε εμπορική δραστηριότητα.

Οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 3 του ισχύοντος Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), απαγορεύουν κάτι τέτοιο.

Ειδικότερα, και όπως προκύπτει από τον φάκελο της υπόθεσης, η ανάκληση της πρόσληψης στηρίχθηκε στη Γνωμοδότηση 200/2010 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), η οποία ορίζει ότι η εκμετάλλευση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών, στις οποίες παρέχονται υπηρεσίες όπως καθαριότητα δωματίων, παροχή και αλλαγή λευκών ειδών κ.λπ., συνιστά πράξη εμπορική.