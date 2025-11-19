Ανακοίνωση από το Club Hotel Casino Loutraki: «Ανακριβείς οι αναφορές περί κυκλώματος απάτης»

Πως δεν είχε καμία εμπλοκή στις παράνομες ενέργειες του κυκλώματος απάτης αναφέρει το Club Hotel Casino Loutraki σε ανακοίνωσή του, στο οποίο είχαν λάβει χώρα κάποιες από τις απάτες της εγκληματικής οργάνωσης που εντόπιζε ανθρώπους με μεγάλη οικονομική επιφάνεια και να προσπαθούσε να τους πείσει πως έχουν τον τρόπο να πολλαπλασιάσουν τα χρήματά τους.

«Τα δημοσιεύματα αφορούν αποκλειστικά πράξεις συγκεκριμένων εξωτερικών ατόμων που είτε είχαν την ιδιότητα πελάτη του ξενοδοχείου είτε και του Καζίνο» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της επιχείρησης τονίζοντας πως οποιαδήποτε συσχέτιση της με τις παράνομες ενέργειες του κυκλώματος είναι «ψευδής».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Club Hotel Casino Loutraki:

«Η διοίκηση της Club Hotel Casino Loutraki με σκοπό την αποφυγή αναπαραγωγής αναληθών και ανακριβών ειδήσεων επιθυμεί να τοποθετηθεί επί των δημοσιευμάτων που

αναφέρονται σε παράνομες δραστηριότητες τρίτων προσώπων στο πλαίσιο ενός «κυκλώματος απάτης» που φέρεται να δρούσε μεταξύ άλλων και σε χώρους του ξενοδοχειακού συγκροτήματος που συνδέονται με το ΚΑΖΙΝΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

Επισημαίνουμε με τον πλέον σαφή τρόπο ότι η επιχείρηση δεν έχει καμία εμπλοκή με τις εν λόγω έκνομες ενέργειες και ουδεμία γνώση για τα αναφερόμενα περιστατικά. Τα δημοσιεύματα αφορούν αποκλειστικά πράξεις συγκεκριμένων εξωτερικών ατόμων που είτε είχαν την ιδιότητα πελάτη του ξενοδοχείου είτε και του Καζίνο. Οποιαδήποτε υπόνοια περί συσχέτισης της δράσης τους με τα στελέχη, τις υπηρεσίες ή τη λειτουργία του Καζίνο είναι ανακριβής και ψευδής.

Η Club Hotel Casino Loutraki ουδέποτε γνώριζε και ούτε θα μπορούσε τις τυχόν παράνομες δραστηριότητες τρίτων προσώπων, οι οποίες και δεν συνάδουν με την επιχειρησιακή της πρακτική κατά τα τριάντα (30) χρόνια λειτουργίας της.

Η Club Hotel Casino Loutraki λειτουργεί όλα αυτά τα χρόνια με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας και διαφάνειας, εφαρμόζοντας διαχρονικά υψηλά standards λειτουργικής

εποπτείας, τα οποία δεν αφήνουν περιθώρια ανοχής σε οποιαδήποτε δραστηριότητα δεν συνάδει με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Η φήμη και η αξιοπιστία της επιχείρησης καθώς και η εμπειρία και η ασφάλεια των πελατών μας αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες. Oι χώροι της επιχείρησης

χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς που ορίζει ο νόμος και οι άδειες μας.

Η Club Hotel Casino Loutraki θα συνεχίσει να λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στη νομιμότητα και στους κανόνες που διέπουν τον κλάδο. Η επιχείρηση και η διοίκησή της

δεν θα δείξουν καμία ανοχή σε αναφορές που πλήττουν την φήμη και πίστη του Club Hotel Casino Loutraki καιὶ επιφυλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματος να προβούν σε κάθεαναγκαία ενέργεια κατά προσώπων που αποπειρώνται να βλάψουν την αξιοπιστία, ακεραιότητα και νομιμότητα αυτής.»