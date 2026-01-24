Ανακοίνωση ΕΛΤΑ για την παράσυρση υπαλλήλου τους: «Στο πλευρό του από την πρώτη στιγμή»

Τα ΕΛΤΑ εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία αναφέρουν πως «καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφή βίας και δηλώνουν τη μηδενική ανοχή τους σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και των πολιτών»,

Η ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια του περιστατικού που σημειώθηκε σήμερα σε πρακτορείο ΕΛΤΑ Courier, στο Χαλάνδρι, με παράσυρση υπαλλήλου των Ταχυδρομείων.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διαδικασία παράδοσης δέματος, κατά το οποίο πελάτης αποχώρησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη επιβεβαίωση παραλαβής.

ΕΛΤΑ: Πώς συνέβη η παράσυρση

Κατά την προσπάθεια του συνεργάτη να τον αποτρέψει, υπήρξε επαφή με το όχημά του πελάτη, με αποτέλεσμα να προκληθεί τραυματισμός. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη, ενώ το άτομο που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αξιολόγηση.

Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται πως η διοίκηση βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του συνεργάτη της, παρέχοντας κάθε αναγκαία υποστήριξη, καθώς και ότι τα συνεργάζονται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

Τέλος, τα ΕΛΤΑ τονίζουν πως η ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία.