Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο για τις λαϊκές αγορές - Τι ισχύει για παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων

Σε επίσημη ανακοίνωση για το εορταστικό ωράριο προχώρησαν οι λαϊκές αγορές επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα Χριστούγεννα, θα βρίσκονται κοντά στους καταναλωτές, προσφέροντας επάρκεια προϊόντων και ποικιλία επιλογών για τις γιορτινές αγορές».

Αναλυτικότερα, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανακοίνωσή της ενημερώνει ότι το εορταστικό ωράριο έχει ως εξής:

Tην παραμονή των Χριστουγέννων, Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου, όλες οι λαϊκές αγορές θα λειτουργήσουν κανονικά και θα είναι έτοιμες να υποδεχθούν τους καταναλωτές.

Την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι λαϊκές αγορές δεν θα λειτουργήσουν, λόγω των επίσημων αργιών των Χριστουγέννων.

Το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, οι πωλητές επιστρέφουν κανονικά στους πάγκους τους, έτοιμοι να εξυπηρετήσουν όλους τους καταναλωτές.

«Οι λαϊκές αγορές, σε κάθε γειτονιά, παραμένουν το σταθερά σημείο αναφοράς για τις γιορτινές αγορές, με ποιότητα, επάρκεια και άμεση εξυπηρέτηση για όλους» καταλήγει η ανακοίνωση.