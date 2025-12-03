Άναμμα δέντρου στη Θεσσαλονίκη: Απόψε η εκδήλωση και η συναυλία του Αντώνη Ρέμου

Σε γιορτινό κλίμα ετοιμάζεται να μπει για τα καλά η πόλη της Θεσσαλονίκης, καθώς απόψε Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου και ώρα 20:00 πρόκειται να πραγματοποιηθεί το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην πλατεία Αριστοτέλους.

Στην εκδήλωση, όπου θα στηθεί το τεράστιο δέντρο ύψους 18 μέτρων με τα χιλιάδες λαμπιόνια, θα παρευρεθεί και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει συναυλία με τον δημοφιλή τραγουδιστή Αντώνη Ρέμο.

Σύμφωνα με δήλωση του δημάρχου, η συναυλία του Αντώνη Ρέμου πρόκειται να πραγματοποιηθεί με χορηγία «ώστε να μην υπάρχει επιβάρυνση στα οικονομικά του δήμου και κατά συνέπεια των πολιτών», ενώ έχει τονίσει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα μουσικά δρώμενα κατά την διάρκεια των γιορτών.

Το εορταστικό πρόγραμμα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά επιμελήθηκε ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκη, και φέρει τον τίτλο «Παιδικές Αναμνήσεις».

Η δημοτική αρχή έχει ήδη αποφασίσει και για τις εκδηλώσεις αλλαγής του χρόνου. Η υποδοχή του 2026 θα πραγματοποιηθεί και φέτος με ένα μεγάλο πάρτι στο μνημείο- σύμβολο της πόλης, τον Λευκό Πύργο.