Ανανέωση διπλώματος οδήγησης άνω των 65 ετών: Tι αλλαγές έρχονται - Οι ποινικές διώξεις

Η αίτηση για την ανανέωση διπλώματος μπορεί να γίνει, το νωρίτερο, 2 μήνες πριν τη λήξη του ισχύοντος διπλώματος οδήγησης.
Μετά το 65ο έτος η ανανέωση του διπλώματος γίνεται κάθε 3 χρόνια και μετά το 80ο έτος κάθε 2 χρόνια.
