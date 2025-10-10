Αναπληρωτές: Μέχρι σήμερα οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Η ΔΥΠΑ με ανακοίνωσή της καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.
Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.
Προσλήψεις
- Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
- Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους.
- Σκοπός: κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.
Προθεσμία υποβολής
- Από την Πέμπτη 09/10/2025, ώρα 12:00
- έως την Παρασκευή 10/10/2025, ώρα 23:59.
Τρόπος υποβολής
Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
Διαδρομή: gov.gr
- Εκπαίδευση
- Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
- Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ
