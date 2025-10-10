Μενού

Αναπληρωτές: Μέχρι σήμερα οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων στις ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ

Το βράδυ της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για προσωρινούς αναπληρωτές.

ΔΥΠΑ | Eurokinissi
Η ΔΥΠΑ με ανακοίνωσή της καλεί τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας να υποβάλουν αίτηση - δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026.

Δικαίωμα έχουν αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.

Προσλήψεις

  • Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου.
  • Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους.
  • Σκοπός: κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.

Προθεσμία υποβολής

  • Από την Πέμπτη 09/10/2025, ώρα 12:00
  • έως την Παρασκευή 10/10/2025, ώρα 23:59.

Τρόπος υποβολής

Οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa

Διαδρομή: gov.gr

  • Εκπαίδευση
  • Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
  • Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ

