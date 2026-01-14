Μενού

Άναψαν τα «αίματα» στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο: Ασθενής έβρισε και επιτέθηκε σε γιατρό

Ένταση επικράτησε χθες (13/1) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όταν ασθενής άρχισε να βρίζει μία γιατρό και στη συνέχεια της επιτέθηκε.

Ιπποκράτειο νοσοκομείο
Ένταση επικράτησε χθες (13/1) στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όταν ασθενής άρχισε να βρίζει μία γιατρό και στη συνέχεια της επιτέθηκε, απωθώντας τη με τα χέρια του.

Πρόκειται για 57χρονο άντρα που κατόπιν καταγγελίας συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος Τούμπας - Τριανδρίας για διατάραξη λειτουργίας της υπηρεσίας, απόπειρα σωματικής βλάβης και εξύβριση.

Το περιστατικό συνέβη την Τρίτη το πρωί εντός του νοσηλευτικού ιδρύματος όπου προσήλθε ο 57χρονος για εξετάσεις.

