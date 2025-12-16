Ανάρτηση με υπαινιγμούς του Νίκου Πλακιά μετά τις δηλώσεις Καρυστιανού

Με ένα μήνυμά του στα social media ο Νίκος Πλακιάς, ο πατέρας που έχασε τις δύο του κόρες στο δυστύχημα των Τεμπών και από τότε δίνει το δικό του αγώνα για δικαίωση, ουσιαστικά απάντησε στα όσα δήλωσε τη Δευτέρα ο Μαρία Καρυστιανού, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά τη δημιουργία πολιτικού φορέα.

«Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!!» έγραψε ο κ. Πλακιάς, απαντώντας ουσιαστικά στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Πλέον αναπνεύστε ελεύθερα έρχεται το ΟΞΥΓΟΝΟ !!! — Plakiasnikos (@PlakiasNikos) December 15, 2025

Τι ανέφερε η Μαρία Καρυστιανού

«Η περίοδος των γιορτών είναι δύσκολη. Δημιουργεί αντίθετα συναισθήματα σε ανθρώπους που έχουν βιώσει κάτι παρόμοιο αλλά εντάξει, είναι κάτι με το οποίο έχουμε συμβιβαστεί», είπε η Μαρία Καρυστιανού στον ΣΚΑΙ στην εκπομπή «Το' χουμε».

Στην ερώτηση σχετικά με το αν θα δημιουργήσει πολιτικό φορέα, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε: «Εγώ θεωρώ ότι βγαίνω μπροστά με την έννοια του ότι θα μιλήσω αμέσως και ότι θα κάνω ότι περνάει από το χέρι μου και θα συνεχίσω όσο βλέπω ότι γίνονται πράγματα που δεν μας ταιριάζουν. Είναι κάτι που ναι, θα με βρει στην πρώτη γραμμή, όταν το κόμμα είναι η τελική μορφή που μπορεί να πάρει ένα κίνημα, εφόσον οργανωθεί σωστά. Δεν το αποκλείω ότι αυτή η κοινωνική αντίδραση αυτό το κίνημα θα μπορέσει να καταλήξει εκεί. Το εύχομαι πάντως».

Και σχετικά με την ηγεσία του ενδεχόμενοι κόμματος ανέφερε: «Πιστεύω ότι δεν θα υπάρχει θέμα (στον να βρεθεί κάποιος). Όλα θα πάνε καλά. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε προς το φώς».