Ανασφάλεια και αγωνία για τις ρωγμές στα σπίτια στην Κυψέλη - Πάνω από 10 οικογένειες τα έχουν εγκαταλείψει

Η ζωή τουλάχιστον 10 οικογενειών έχει ανατραπεί από τη μια στιγμή στην άλλη εξαιτίας των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό στην περιοχή της Κυψέλης.

Εδώ και μήνες ζουν με την αβεβαιότητα και έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, χωρίς να έχουν λάβει επίσημες απαντήσεις για τις ζημιές που προκάλεσε ο μετροπόντικας.

Όπως λένε οι ιδιοκτήτες ακόμα και σήμερα βρίσκουν στα σπίτια τους νέες ρηγματώσεις ή βλέπουν τις ήδη υπάρχουσες να μεγαλώνουν.

«Κανένας δεν έχει έρθει να ελέγξει με μηχανήματα δεν ξέρουμε εάν έχει υποστεί κλίση το κτήριο είμαστε σε ένα καθεστώς ανασφάλειας και ομηρίας».

Μετά την παρέμβαση του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, για την παροχή επίσημων απαντήσεων σχετικά με την καταγραφή των ζημιών, η εταιρεία που έχει αναλάβει το έργο του Μετρό, απέστειλε μόλις χθες στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία που αφορούν 14 κτίρια της περιοχής.

«Στηρίζουμε τους κατοίκους και για αυτό τον λόγο αμέσως κινητοποιηθήκαμε τους είδαμε από κοντά κάναμε συνάντηση με την Αττικό Μετρό. Μας έχει παραδοθεί για 14 κτήρια η κατάσταση πριν και μετά και η μεθοδολογία με βάση την οποία γίνεται η αξιολόγηση πριν και μετά, δηλαδή πόσες είναι οι καθιζήσεις σε τι βαθμό», είπε ο δήμαρχος.

Τα έγγραφα όμως αυτά όπως καταγγέλλουν οι ιδιοκτήτες των σπιτιών εστάλησαν με ρήτρα εμπιστευτικότητας. Θα διατεθούν στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι πληγέντες όμως δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα δικά τους πορίσματα.

Οι ιδιοκτήτες των σπιτιών ζητούν εγγυήσεις για λύση, αποκατάσταση των ζημιών και αποζημιώσεις.

Διαβάστε ακόμα: Κυψέλη: Στο «κόκκινο» 14 κτήρια από τον μετροπόντικα – «Τι θα γίνει σε έναν σεισμό;»

Χάρης Δούκας: «Πρώτη παράδοση στοιχείων για 14 κτήρια – Δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας»

«Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς μας απέστειλαν σήμερα, αλλά με όρους εμπιστευτικότητας, επιστολή της Αττικό Μετρό μαζί με ένα φλασάκι με δεδομένα» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων. Όπως εξήγησε, ο Δήμος είχε αιτηθεί την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το ημερολόγιο του έργου για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 και τις μελέτες αξιολόγησης ευστάθειας.

Τα στοιχεία που παραδόθηκαν αφορούν την κατάσταση 14 κτηρίων πριν και μετά τη διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης.

Ο κ. Δούκας σημείωσε πως τα δεδομένα διαβιβάζονται άμεσα στους εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως ο καθηγητής κ. Καλιαμπάκος, τονίζοντας:

«Είναι μια πρώτη προσπάθεια να έχουν και οι κάτοικοι και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες μια εικόνα για δεκατέσσερα κτήρια. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Θέλω εδώ να πω ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας.

Θέλουμε οι κάτοικοι να είναι απολύτως ασφαλείς, θέλουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών». Πρόσθεσε δε πως στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται η παρουσίαση της μελέτης για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η διάνοιξη της σήραγγας.

Κουτρουλάρης: «Οι ρηγματώσεις χτυπάνε τις κολώνες – Τι θα γίνει σε έναν σεισμό;»

Από την πλευρά των κατοίκων, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης περιέγραψε στο Orange Press Agency μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση. «Όλες οι ρηγματώσεις και οι ζημιές επεκτείνονται σε όλα τα κτίρια και χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία πλέον των κτιρίων, δηλαδή τις κολώνες τους, τις σκάλες τους, τα κλιμακοστάσια. Και ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη στατικότητας σε κανένα κτίριο» κατήγγειλε, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής γίνονται μόνο δεκάλεπτες αυτοψίες φωτογράφισης των ζημιών.

Διαβάστε ακόμα: «Στατική ανεπάρκεια»: Τι δείχνει πόρισμα μηχανικών για τα κτίρια στην Κυψέλη

Όπως εξήγησε, λόγω της διαφορικής καθίζησης, ορισμένες πλευρές των οικοδομών έχουν υποστεί μεγαλύτερη υποχώρηση, δεχόμενες φορτία που οι κολώνες δεν έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν. «Κανένας δεν μας λέει, δεν υπάρχει κανένας επίσημος φορέας που έχει έρθει και μας έχει δώσει κάποια γνωμάτευση για την τρέχουσα κατάσταση των κτιρίων. Και το βασικό ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού. Τι θα γίνει άμα μεθαύριο γίνει ένας σεισμός τεσσάρων, πέντε ρίχτερ;» διερωτήθηκε.

Ζητούν άμεση πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων στα δεδομένα - «Να μη γίνει Τέμπη η Κυψέλη»

Την ανάγκη να περάσουν όλα τα τεχνικά δεδομένα στα χέρια των ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων υπογράμμισαν τα υπόλοιπα μέλη της Πρωτοβουλίας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Αναμένουμε ακόμα τα στοιχεία. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μας έρθουν σύντομα, ώστε οι δικοί μας εμπειρογνώμονες να κάνουν ασφαλέστερες και σοβαρές εκτιμήσεις για τις καταστάσεις των ακινήτων» σημείωσε το μέλος της Πρωτοβουλίας, Χρήστος Ρόκας.

«Αυτό το οποίο ζητάμε ξεκάθαρα είναι ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να φτάσουν στους πραγματογνώμονες για να μπορέσουν να κάνουν τις αντικειμενικές και τις αναγκαίες εκτιμήσεις και για να αντιληφθούμε τι έφταιξε... Δεν θέλουμε κανένα μπάζωμα, δεν θέλουμε η Κυψέλη να γίνει Τέμπη» κατέληξε ο δημοτικός σύμβουλος, Πέτρος Κωνσταντίνου.