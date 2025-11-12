Το βράδυ της Δευτέρας (10/11) η μόλις 27 ετών Αναστασία Τασούλα έφυγε από τη ζωή. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της δημόσια μία ημέρα μετά.

Η νεαρή γυναίκα ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει μετά από 32 ημέρες σε καταστολή. «Έφυγε» περιμένοντας τη δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα που δεν πρόλαβε να κάνει.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στις 11 π.μ στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

Η Αναστασία Τασούλα διαγνώστηκε με κυστική ίνωση 8 μηνών

Η Αναστασία Τασούλα διαγνώστηκε με κυστική ίνωση σε βαριά μορφή όταν ήταν 8 μηνών και κάθε 3-4 μήνες βρισκόταν στο νοσοκομείο.

Στα 17 της η υγεία της παρουσίαση επιδείνωση. Η ίδια είπε τότε «όχι» στη μεταμόσχευση. «Από τη στιγμή που είπα όχι άρχισα να ταξιδεύω. Πήρα μια βαλίτσα και εξαφανίστηκα. Ήθελα να το ζήσω. Δεν ήξερα πόσα χρόνια ζωής είχα ακόμα», περιέγραφε η ίδια στην εκπομπή «Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον Μιχελιδάκη το 2023.

«Οριακά είχα δεν είχα 5 ώρες μπροστά μου»

Τον Μάρτιο του 2022 η υγεία της επιδεινώθηκε. Οι πνεύμονες λειτουργούσαν μόλις στο 13%. Μπαίνει σε τεχνητό κώμα από το οποίο ξύπνησε μετά από 33 ημέρες. Ο μόνος τρόπος για να σωθεί ήταν η μεταμόσχευση πνευμόνων.

«Η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση που ξυπνάει από καταστολή στην Ελλάδα (και παγκοσμίως η πρώτη που ξυπνάει μετά από τόσες πολλές ημέρες)», όπως είχε γράψει και η ίδια βγαίνοντας από το νοσοκομείο έπειτα από 221 ημέρες. Είχαν μεσολαβήσει 108 ημέρες σε awake VV ECMO (Εξωσωματική υποστήριξη πνευμόνων – ζωής), 162 ημέρες με τραχειοστομία, 180 ημέρες (σχεδόν) παράλυτη και ανάσκελα και η μεταμόσχευση πνευμόνων. Αυτή ήταν και η ανάρτηση που έκανε γνωστή σε όλους την ιστορία της.

Η ιστορία της Αναστασίας είχε εμπνεύσει την Έμμα Καρυωτάκη να γίνει δότρια οργάνων

Η Αναστασία Τασούλα είχε αποκαλύψει, πριν από 3 περίπου χρόνια, με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η Έμμα Καρυωτάκη που είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, είχε αποφασίσει να δωρίσει τα όργανά της μετά την ανάρτηση που είχε κάνει η ίδια.

«Η στιγμή που μπαίνει ο γιατρός στο δωμάτιο σου ή χτυπάει το τηλέφωνο για να σου πουν ότι βρέθηκε μόσχευμα και ότι πας χειρουργείο, είναι ίσως η καλύτερη της ζωής σου μέχρι τότε. Κάτι αντίστροφο συμβαίνει από την άλλη πλευρά, που υπάρχει μια οικογένεια και πολλοί φίλοι που έχασαν το αγαπημένο τους πρόσωπο. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτές τις αντιθέσεις της ζωής. Δεν φτάνουν όλες οι αγκαλιές του κόσμου για να καλύψουν το κενό.

Στην περίπτωση της Έμμας, σήμερα το πρωί έλαβα ένα μήνυμα από κάποιον υπέροχο άνθρωπο, που μου έλεγε ακριβώς αυτό: “Να ξέρεις, η Έμμα δήλωσε ότι θέλει να δοθούν τα όργανα της σε περίπτωση θανάτου επειδή είχε δει το post σου. Σε ανύποπτο χρόνο, που τελικά είχε πολύ νόημα”. Να πω ότι στέλνω όλη μου την αγάπη, την ζωή και την δύναμη στην μαμά, τον μπαμπά, τα αδέρφια της; Θα είναι λίγο.

Σε μια παράλληλη πραγματικότητα, στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που ήμουν στο Ωνάσειο, μια υπέροχη γυναίκα και μητέρα, συνδεδεμένη σε δύο μηχανήματα υποστήριξης καρδιάς, περίμενε για το θαύμα της δεύτερης ευκαιρίας στην ζωή. Και σε κάθε μας συνομιλία, συνάντηση και βλέμμα της έλεγα με σιγουριά ότι θα την έχει, ότι θα ξαναδεί την οικογένεια της και θα ξανά αγκαλιάσει τον μικρό της. Ακόμα και αν δεν μπορούσα να της το δώσω. Και σήμερα, την απέκτησε. Σήμερα, μέσα από τον υπέρ-άδικο θάνατο της Έμμας, της δόθηκε ζωή και μαζί δόθηκε ζωή σε 4,5,6 ανθρώπους.

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε, όλοι όσοι ζούμε μέσα από έναν θάνατο, είναι ότι τα παιδιά σας, τα αδέρφια σας, οι γονείς σας ή οι φίλοι σας συνεχίζουν να ζούνε μέσα μας και κάθε στιγμή ζούμε για όσα δεν κατάφεραν να ζήσουν. Και ένα ευχαριστώ που δεν φτάνουν οι λέξεις να το καλύψουν.

Ευγνωμοσύνη!»

Το μόσχευμα απορρίφθηκε μετά από 3 χρόνια

Το μόσχευμα απορρίφθηκε μετά από περίπου 3 χρόνια από τον οργανισμό της Αναστασίας. Δέκα εβδομάδες πριν από τον θάνατό της, η Αναστασία είχε περιγράψει ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει, έπειτα από πνευμονία και πως η κατάστασή της είναι άσχημη και βρισκόταν σε αναμονή για δεύτερη μεταμόσχευση πνεύμονα. «98.064.000 δευτερόλεπτα, 1.634.400 λεπτά , 27.240 ώρες, 1135 ημέρες. Τόσο χρόνο κέρδισα από την ημέρα που η δότρια μου και η οικογένεια της, μου έσωσαν την ζωή, μου έδωσαν ανάσα», έγραφε σε ανάρτησή της 10 εβδομάδες πριν από τον θάνατό της και περιέγραφε τη δύσκολη κατάσταση της υγείας της: «Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα», περιέγραφε.

Τι είναι η Κυστική Ίνωση

Η Κυστική Ίνωση (ΚΙ) ή Κυστική Ινώδης Νόσος ή Ινοκυστική Νόσος (Cystic Fibrosis-CF στα Αγγλικά) σύμφωνα με τη σελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Κυστικής Ίνωσης είναι η πιο συχνή, παγκοσμίως, κληρονομική νόσος της λευκής φυλής. Αποτελεί γενετική διαταραχή, συνεπώς μη μεταδοτική, και είναι μία από τις πιο συχνές σπάνιες νόσους.

Προκαλείται από τη μετάλλαξη ενός γονιδίου του εβδόμου χρωμοσώματος, που κωδικοποιεί την πρωτεΐνη CFTR, η οποία ρυθμίζει την παραγωγή υγρών και εκκρίσεων του σώματος (ιδρώτας, βλέννα, πεπτικά υγρά, κλπ.) Εξαιτίας της νόσου παράγονται παχύρρευστες, κολλώδεις και αφυδατωμένες εκκρίσεις υγρών και βλέννας στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα, όπως πάγκρεας, ήπαρ, έντερο.

Τα παχύρρευστα υγρά και η βλέννα συσσωρεύονται στα όργανα και αποφράσσουν τους πόρους και διόδους στο σώμα.

Με το πέρασμα του χρόνου, τα όργανα υφίστανται βλάβες, σταδιακά καταστρέφονται και οδηγούνται στην ανεπάρκεια, δημιουργώντας προβλήματα απειλητικά για τη ζωή του ασθενή, όπως λοιμώξεις, αναπνευστική ανεπάρκεια, κακή θρέψη.