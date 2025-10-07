Ανάστατη η Χίος: Μαθηματικός αυνανίζεται μπροστά σε συναδέλφους του - Η αστεία δικαιολογία για το παντελόνι

Αποτρόπαιες και απανωτές καταγγελίες έρχονται από τη Χίο, με καθηγήτριες να κατηγορούν συνάδελφό τους μαθηματικό, πως μόλις τις είδε ξεκίνησε να αυνανίζεται μπροστά τους.

Ο μαθηματικός αρχικά δίδασκε σε σχολείο στον Βροντάδο, όμως πήρε μετάθεση, έπειτα από καταγγελία συναδέλφου του ότι άρχισε να αυνανίζεται μόλις την είδε. Σύμφωνα με την καταγγελία της καθηγήτριας, η ίδια δεν πείστηκε από τη δικαιολογία ότι απλά κούμπωνε το παντελόνι του.

Ακολούθησαν στη συνέχεια καταγγελίες από δύο ακόμη γυναίκες στο νέο σχολείο, με αποτέλεσμα η Διευθύντρια Εκπαίδευσης, Ευτυχία Βλυσίδου, να διατάξει Ένορκη Διοικητική Εξέταση, θέτοντας σε αναγκαστική άδεια ενός μήνα τον καθηγητή μέχρι την ολοκλήρωσή της, σύμφωνα με το τοπικό μέσο του νησιού, «Αλήθεια».

Από την πλευρά του, ο καθηγητής αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται και περιμένει τα αποτελέσματα της ΕΔΕ.

Κατηγορίες για προσπάθεια κουκουλώματος

Την ίδια ώρα γονείς εκφράζουν την ανησυχία τους για το θέμα, ειδικά με το γεγονός ότι μετά την πρώτη καταγγελία ο εκπαιδευτικός απλά πήρε μετάθεση σε άλλο σχολείο.

Σύμφωνα με την «Αλήθεια», μητέρα μαθήτριας της Β’ Λυκείου διαμαρτύρεται για το γεγονός ότι ο καθηγητής δεν τιμωρήθηκε και πώς απλά «έφεραν το πρόβλημα στο σχολείο μας», κατηγορώντας τους αρμόδιους φορείς για «προσπάθεια κουκουλώματος».

Μάλιστα, βάσει πάντα όσων αναφέρει στην επιστολή της η μητέρα, η κόρη της έχει αναφέρει ότι ο μαθηματικός την «κοίταζε περίεργα».

