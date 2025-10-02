Έλληνας καθηγητής ξεσπά για τους φοιτητές του: «Αδιανόητο, ασκήσεις δημοτικού και δεν μπορείτε να κάνετε απλές πράξεις»

Είδε και αποείδε ένας Έλληνας καθηγητής Πανεπιστημίου στη χώρα μας, με το επίπεδο των φοιτητών του και ξέσπασε στα social media. Όπως γράφει:

«Είναι η πρώτη φορά στα 20 χρόνια που διδάσκω στο Τμήμα και βλέπω τόσο απογοητευτικά αποτελέσματα στη Β’ εξεταστική:

160 άτομα είχαν δηλωμένο το μάθημα του εργαστηρίου για εξέταση τον Σεπτέμβριο.

78 προσήλθαν για εξέταση στις 8/9/2025.

Μόνο οι 23 ολοκλήρωσαν επιτυχώς…

Και αυτά συμβαίνουν σε ένα μάθημα ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, με ασκήσεις ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ τις οποίες και γνωρίζατε και εκπαιδευτικά βίντεο στο youtube, εκτός των λυμένων ασκήσεων…

Είναι αδιανόητο να φοιτάτε στο Πανεπιστήμιο και να μην μπορείτε να κάνετε ΑΠΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ!

Είναι αδιανόητο να μην μπορείτε να ξεχωρίσετε το κιλό από τον τόνο και το γραμμάριο από το λίτρο!

Είναι αδιανόητο να μην μπορείτε να διακρίνετε ένα πλοίο Ξηρού Φορτίου Χύδην από ένα Μεταφοράς Οχημάτων…

Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι διακατέχεστε από το σύνδρομο της “Τετάρτης Λυκείου”, δηλαδή “πάμε να γράψουμε δυο αρλούμπες και θα μας περάσουν”, όπως δυστυχώς έτσι σας έμαθαν…».

Το μήνυμά του αναρτήθηκε στο Reddit με τα μηνύματα στα σχόλια να είναι πολλά. Ενδεικτικά κάποια αναφέρουν:

Πόσο, μα πόσο δίκιο έχει σε όσα γράφει

Μεγάλο respect στον καθηγητή.

Μακάρι όλοι οι καθηγητές και όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί να ήταν έτσι. Υπόδειγμα.

Μεγάλος σεβασμός στον καθηγητή. Αν οι καθηγητές μου νοιαζοντουσαν τόσο πολύ για εμάς τους φοιτητές, θα έβλεπα τη σχολή με άλλο μάτι.

Τώρα που είμαι 28 τον καταλαβαίνω και καταλαβαίνω την αντίδραση του. Θέλει να υπάρχει ελπίδα στους νέους και να κάνει μια διαφορά σαν καθηγητής αλλά το μόνο που βλέπει είναι κακα αποτελέσματα και βαρεμάρα.

Οι φοιτητές που το είδαν αυτό ας σκεφτούν ότι ξόδεψε ενέργεια από τη μέρα του για να γράψει κάτι τέτοιο.

Εν τω μεταξύ παίζει να ειναι ο μονος καθηγητης που ασχοληθηκε τόσο πολύ, οι περισσότεροι ουτε το 1 απο αυτα

Μια χαρά τα λέει. Θέλουμε κι'άλλους σαν αυτόν.

