Aναστάτωση στην Κρήτη: 14χρονος λιποθύμησε στη θάλασσα και κόντεψε να πνιγεί

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/10 στην παραλία του Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 14χρονος από τη Γερμανία κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό και διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο φέρεται να λιποθύμησε μέσα στο νερό.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr η παρέμβασή τους αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο έφηβος ανέκτησε τις αισθήσεις του.

Το παιδί, που σύμφωνα με πληροφορίες πάσχει από χρόνιο πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε με τη συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω φροντίδα.

