Aναστάτωση στην Κρήτη: 14χρονος λιποθύμησε στη θάλασσα και κόντεψε να πνιγεί

Αναστάτωση σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 15/10 στην παραλία του Κοκκίνη Χάνι στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας 14χρονος από τη Γερμανία κινδύνεψε να πνιγεί στη θάλασσα.
Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με γιατρό και διασώστες που έδωσαν τις πρώτες βοήθειες στο παιδί, το οποίο φέρεται να λιποθύμησε μέσα στο νερό.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr η παρέμβασή τους αποδείχθηκε σωτήρια, καθώς ο έφηβος ανέκτησε τις αισθήσεις του.
Το παιδί, που σύμφωνα με πληροφορίες πάσχει από χρόνιο πρόβλημα υγείας, μεταφέρθηκε με τη συνοδεία γιατρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) για περαιτέρω φροντίδα.
- «Μεθούσα για πέντε χρόνια με έναν γέρο»: Η 18χρονη Billie για τον γάμο της με τον 35χρονο Chris Evans
- «Δεν συμπεριφέρεσαι έτσι σε μια έγκυο γυναίκα» – Η πρώτη αντίδραση του Σωτήρη Σκουλούδη για τον ΣΚΑΪ
- Η ΕΛ.ΑΣ. «δείχνει» και τους δύο 22χρονους για φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς στη Φοινικούντα
- Μιλήσαμε με τον κ. Φρανκ, τον 72χρονο που μια μέρα ξύπνησε με 1 εκατ. subscribers στο YouTube
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.