Μενού

Αναστάτωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας

Διαρροή φυσικού αερίου στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας σε πάρκινγκ.

Reader symbol
Newsroom
Πύργος Ελέγχου στο Ελευθέριος Βενιζέλος
Πύργος Ελέγχου στο Ελευθέριος Βενιζέλος | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ P2.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News του Mega, συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στο σημείο χτύπησε τον αγωγό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή και να κλείσει προσωρινά ο παρακείμενος δρόμος.

Τελικά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Τρίτης και η κυκλοφορία επανήλθε στο σημείο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ