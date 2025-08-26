Αναστάτωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»: Διαρροή φυσικού αερίου προκάλεσε διακοπή κυκλοφορίας

Διαρροή φυσικού αερίου σημειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και συγκεκριμένα στο πάρκινγκ P2.

Όπως ανέφερε η εκπομπή Live News του Mega, συνεργείο που εκτελούσε εργασίες στο σημείο χτύπησε τον αγωγό, με αποτέλεσμα να σημειωθεί διαρροή και να κλείσει προσωρινά ο παρακείμενος δρόμος.

Τελικά το πρόβλημα αποκαταστάθηκε το απόγευμα της Τρίτης και η κυκλοφορία επανήλθε στο σημείο.