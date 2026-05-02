Αναστάτωση στο λιμάνι της Ζακύνθου: Πλοίο προσέκρουσε στον μόλο

Αναστάτωση επικράτησε στο λιμάνι της Ζακύνθου όταν πλοίο προσέκρουσε στον μόλο κατά την πρόσδεση.

Σύμφωνα με το tempo24.news, το συμβάν σημειώθηκες το πρωί όταν προσέκρουσε το πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κυλλήνη Ζάκυνθος.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού δεν κατεγράφησαν τραυματισμοί, αλλά οι επιβάτες τρόμαξαν.

Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης ήταν να υπάρξουν υλικές ζημιές στο πλοίο.