Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κλήση για φωτιά σε τράπεζα - Έκλεισε η Καραγιώργη Σερβίας

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ στην Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα, όταν η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία ενώ στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε πυρκαγιά, αλλά σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Στις 20:35 η Καραγιώργη Σερβίας άνοιξε ξανά.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency: