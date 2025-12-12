Μενού

Αναστάτωση στο Σύνταγμα: Κλήση για φωτιά σε τράπεζα - Έκλεισε η Καραγιώργη Σερβίας

Συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας μετά από κλήση της Πυροσβεστικής για πυρκαγιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Φωτιά - Σύνταγμα
Πυροσβεστική στο κέντρο της Αθήνας | Orange Press Agency
Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις οκτώ το βράδυ στην Καραγιώργη Σερβίας, στο Σύνταγμα, όταν η Πυροσβεστική έλαβε κλήση για φωτιά σε χώρο γραφείων τράπεζας.

Αστυνομικοί διέκοψαν την κυκλοφορία ενώ στο σημείο έσπευσαν τέσσερα πυροσβεστικά οχήματα.

Όπως διαπιστώθηκε, δεν υπήρχε πυρκαγιά, αλλά σπινθήρες από βραχυκύκλωμα σε πλαστική καλωδίωση με το συμβάν να αντιμετωπίζεται άμεσα.

Στις 20:35 η Καραγιώργη Σερβίας άνοιξε ξανά.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency:

 

ΕΛΛΑΔΑ