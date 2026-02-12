Αναστολή δρομολογίων τρένων στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη και του τρένου του Πηλίου

Σε αναστολή των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 3632, 1634, 3633 και 1635 στη γραμμή Θεσσαλονίκη – Σέρρες – Θεσσαλονίκη προχωρά η Hellenic Train από την Πέμπτη 19.02.2026 και μέχρι την Τρίτη 31.03.2026, λόγω διέλευσης εμπορευματικών αμαξοστοιχιών.

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, τα ανωτέρω σιδηροδρομικά δρομολόγια στο συγκεκριμένο τμήμα, θα υποκατασταθούν από λεωφορεία της Hellenic Train, τα οποία θα πραγματοποιούν στάσεις σε Σιδηρόκαστρο, Νέο Πετρίτσι, Βυρώνεια, Ομαλό Κερκίνης, Μανδράκι, Λιβάδια Κερκίνης, Ροδόπολη, Καστανούσα, Μουριές και Κιλκίς.

Αναστέλλονται τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου που εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα

Επίσης, λόγω έκτακτων επιχειρησιακών αναγκών, από το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 και μέχρι την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026, αναστέλλονται τα δρομολόγια του Τρένου του Πηλίου που εκτελούνται τα Σαββατοκύριακα.

Στους επιβάτες που έχουν ήδη εκδώσει εισιτήριο για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, το αντίτιμο θα επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο αγοράς του εισιτηρίου τους (μετρητά ή επιστροφή στην τραπεζική κάρτα), σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία επιστροφών της εταιρείας.

Ωστόσο, προς διευκόλυνση των εκδρομέων ενόψει του τριημέρου της Καθαράς Δευτέρας, οι αμαξοστοιχίες 3800 και 3801 του Τρένου του Πηλίου θα πραγματοποιήσουν δρομολόγια, το Σάββατο 21.02, την Κυριακή 22.02 και τη Δευτέρα 23.02.