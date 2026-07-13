Ανατολικό Πήλιο: 8 μαγευτικές παραλίες για βουτιές στο Αιγαίο

Το Πήλιο είναι από τους προορισμούς εκείνους που μπορείς να τους χαρείς όλες τις εποχές του χρόνου. Όσοι γοητεύτηκαν σε κάποια χειμερινή επίσκεψή τους στο βουνό των Κενταύρων, σίγουρα θα επιστρέψουν για να γνωρίσουν και τη θαλασσινή πλευρά του.
Χρυσές αμμουδιές, διάφανα νερά και το πράσινο του δάσους να βουτά ως το κύμα. Αυτές είναι οι εικόνες που αντικρίζει κανείς κατηφορίζοντας από τις πλαγιές του ανατολικού Πηλίου προς τις μικρές και μεγάλες παραλίες στην πλευρά του Αιγαίου. Εδώ είναι 8 μαγευτικές παραλίες που αποδεικνύουν ότι το Πήλιο είναι ο απόλυτος καλοκαιρινός παράδεισος.
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