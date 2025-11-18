Ανατροπή με τον θάνατο του 4χρονου στην Αχαΐα: Είχαν τροχαίο με γουρούνα λέει ο θείος του

Η τραγωδία που συγκλόνισε τη Δυτική Αχαΐα αποκτά νέα διάσταση, καθώς ο 25χρονος θείος του μικρού αγοριού εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Κάτω Αχαΐας και ομολόγησε το πραγματικό περιστατικό.

Η υπόθεση του θανάτου του 4χρονου στον Άγιο Νικόλαο Σπάτα φαίνεται πως φωτίζεται μέσα από την καθοριστική αυτή κατάθεση.

Η εντολή της Εισαγγελέως και η καθυστερημένη αυτοψία

Την Παρασκευή, η Εισαγγελέας είχε ζητήσει να πραγματοποιηθεί αυτοψία στον χώρο όπου συνέβη το δυστύχημα. Ωστόσο, η διαδικασία δεν έγινε άμεσα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στοιχεία από το σημείο της πτώσης.

Η καθυστέρηση αυτή φαίνεται πως πίεσε τον νεαρό συγγενή, ο οποίος τη Δευτέρα εμφανίστηκε μόνος του και έδωσε νέα, αποκαλυπτική κατάθεση.

Η ομολογία που αλλάζει τα δεδομένα

Ο 25χρονος παραδέχθηκε ότι πήρε το παιδί από το σπίτι και το έβαλε σε «γουρούνα» ιδιοκτησίας του πατέρα του. Κατά τη διάρκεια της βόλτας, το όχημα φέρεται να γλίστρησε σε σημείο με τοιχίο ύψους δύο μέτρων, με αποτέλεσμα να βγουν εκτός πορείας και να βρεθούν στο έδαφος.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχασε τις αισθήσεις του και όταν συνήλθε, αναζητούσε απεγνωσμένα το παιδί.

Η μάχη των γιατρών και το μοιραίο τέλος

Αρχικά, οι πληροφορίες της αστυνομίας ανέφεραν ότι το παιδί είχε πέσει από μάντρα, ενώ ήταν στην αγκαλιά του θείου. Το νήπιο μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων, όπου οι γιατροί προχώρησαν σε διασωλήνωση.

Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης με ΚΑΡΠΑ διάρκειας περίπου 40 λεπτών, το αγοράκι υπέστη ανακοπή και κατέληξε το ίδιο βράδυ. Ο 25χρονος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας».

Την ώρα του δυστυχήματος, οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν σε κοντινό χωράφι, απασχολημένοι με αγροτικές εργασίες. Το παιδί είχε μείνει υπό την επίβλεψη του 25χρονου, μακρινού συγγενή της οικογένειας, γεγονός που αποδείχθηκε μοιραίο.