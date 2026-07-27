Ανατροπή στις λαϊκές αγορές: Το νέο ΦΕΚ που φέρνει τα πάνω-κάτω στους πάγκους

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 4579/24.07.2026) δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται νέο πλαίσιο για τη λειτουργία των επαγγελματιών πωλητών στις λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του διαχωρισμού των ειδών πώλησης σε διακριτές επαγγελματικές κατηγορίες.

Η απόφαση προβλέπει ότι οι επαγγελματίες πωλητές θα πρέπει να ενταχθούν σε μία μόνο από τις εννέα κατηγορίες δραστηριότητας που θεσπίζονται και θα μπορούν να ασκούν αποκλειστικά τη δραστηριότητα που αντιστοιχεί στην κατηγορία που θα επιλέξουν. Για την προσαρμογή στο νέο καθεστώς προβλέπεται μεταβατική περίοδος έξι μηνών από την έναρξη ισχύος της απόφασης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι κατηγορίες αφορούν οπωροκηπευτικά και αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και λοιπά διατροφικά είδη, νωπά αλιεύματα και προϊόντα υδατοκαλλιέργειας, άνθη, φυτά και είδη κηπουρικής, καντίνες και είδη κυλικείου, είδη οικιακής χρήσης και ψιλικά, είδη ένδυσης και υπόδησης, λευκά είδη, ενώ για πρώτη φορά θεσπίζεται ξεχωριστή κατηγορία για είδη που αφορούν κατοικίδια ζώα, η οποία περιλαμβάνει τροφές, εξοπλισμό, αξεσουάρ και είδη περιποίησης.

Στις επιμέρους κατηγορίες περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, νωπά οπωροκηπευτικά, όσπρια, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα, αλλαντικά, νωπά πουλερικά, προϊόντα αλιείας, άνθη και φυτώρια, καθώς και είδη ένδυσης, υπόδησης, λευκά είδη και προϊόντα οικιακής χρήσης.

Ορισμένα τυποποιημένα αγροτικά προϊόντα, όπως το μέλι, το ελαιόλαδο, οι ελιές, οι φυσικοί χυμοί και τα βιολογικά προϊόντα, προβλέπεται να μπορούν να διατίθενται σε περισσότερες από μία κατηγορίες, ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για υλοποίηση ενός διαχρονικού αιτήματός της, εκτιμώντας ότι η νέα ρύθμιση δημιουργεί σαφέστερο και πιο οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας για τους επαγγελματίες πωλητές. Παράλληλα, αναφέρει ότι θα παρακολουθεί την εφαρμογή της υπουργικής απόφασης και θα παρεμβαίνει όπου απαιτείται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής της.