Αναζητείται το όπλο του διπλού φονικού στη Φοινικούντα: Αλληλοκατηγορούνται οι συλληφθέντες

Σήμερα (15/10) θα βρεθούν ενώπιον του Εισαγγελέα ο 22χρονος φερόμενος δολοφόνος και ο 22χρονος φερόμενος συνεργός, που κατηγορούνται για το διπλό φονικό στο κάμπινκ της Φοινικούντας, στη Μεσσηνία.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τις αρχές να εστιάζουν στο περίστροφο της δολοφονίας, αλλά και το σκούτερ που χρησιμοποίησαν οι δράστες για να φθάσουν από την Καλαμάτα στην Αθήνα.

Σημαντικό βήμα για την έρευνα αποτελεί το γεγονός ότι ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ αναγνώρισε τον 22χρονο ως δράστη διπλής δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 5 Οκτωβρίου.

Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Οι 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα οι δύο συλληφθέντες μεταφέρθηκαν στην Καλαμάτα όπου αναμένεται σήμερα Τετάρτη (15/10) να μεταβούν στο δικαστικό μέγαρο και να καταθέσουν σε εισαγγελέα και ανακριτή. Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες, ότι πυροβόλησαν τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ καθώς και τον 60χρονο επιστάτη. Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ρίχνουν την ευθύνη ο ένας στον άλλο για το ποιος ήταν ο εκτελεστής

Το «κουβάρι» άρχισε να ξετυλίγεται μετά την παράδοση του ενός 22χρονου, λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τρίτης (14/10) , στη ΓΑΔΑ, συνοδεία του δικηγόρου του, κ. Λυκούδη.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Σήμερα ενώπιον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι - Σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό

Ο νεαρός φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν ο συνοδηγός του «λευκού» σκούτερ με το οποίο έφτασαν στη Φοινικούντα, μαζί με τον 22χρονο φίλο του από την Καλλιθέα, τον οποίο και κατονόμασε ως φυσικό αυτουργό. Ο ίδιος, σύμφωνα με τον συνήγορό του, υπήρξε συνεργός και ηθικός αυτουργός.

Το κίνητρο που επικαλέστηκε ο 22χρονος

Ως κίνητρο για την επίθεση, ο 22χρονος φέρεται να επικαλέστηκε μια «τραυματική εμπειρία» που, όπως ισχυρίζεται, είχε το καλοκαίρι του 2022 στο κάμπινγκ «Άμμος» με τον 68χρονο ιδιοκτήτη – ένα από τα δύο θύματα. Παράλληλα, φέρεται να διατηρούσε και οικονομικές συναλλαγές μαζί του, ενώ όταν εκείνος σταμάτησε να του δίνει χρήματα, αποφάσισε να τον εκβιάσει.

Το πρωί παραδόθηκε στη ΓΑΔΑ συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Λυκούδη ο 22χρονος συνεπιβάτης του λευκού σκούτερ, με το οποίο φέρεται να διέφυγε ο δράστης του εγκλήματος προς την Αθήνα.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο κ. Λυκούδης, ο νεαρός άνδρας δεν έχει καμία συγγενική σχέση με τα δύο θύματα, ενώ όπως τόνισε, ο πελάτης του είχε στο παρελθόν μια οδυνηρή εμπειρία από τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ πριν από περίπου 3 χρόνια.

Παράλληλα, ο κ. Λυκούδης ανέφερε ότι ο εντολέας του έχει ήδη υποδείξει στις αρχές τον φυσικό αυτουργό της δολοφονίας, ο οποίος είναι 22χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τρίτη χώρα.

Ο 22χρονος που παραδόθηκε διακρίνεται ως συνεπιβάτης στο λευκό σκούτερ, στην περιμετρική οδό της Μεσσήνης και συγκεκριμένα στην εθνική οδό Τριόδου–Μεσσήνης, περίπου δύο ώρες πριν το διπλό φονικό. Οι αρχές εξετάζουν την ακριβή διαδρομή που ακολούθησαν, η οποία, σύμφωνα με τις ίδιες, είναι πλέον σε μεγάλο βαθμό γνωστή.

Φοινικούντα: Οι αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή τρίτου προσώπου

Στελέχη του Τμήματος Ανθρωποκτονιών έχουν αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και τρίτος ηθικός αυτουργός που έπαιξε ρόλο στην υπόθεση. Συγκεκριμένα, οι αρχές αναζητούν ένα ακόμα άτομο, το οποίο φαίνεται πως είχε σχέση τόσο με τον συνεργό όσο και τον εκτελεστή. Το άτομο αυτό η αστυνομία εκτιμά ότι βρισκόταν μέσα στο κάμπινγκ και είχε επικοινωνία με τους δύο 22χρονους.

Διαβάστε επίσης: Φοινικούντα: Πρόσωπο «έκπληξη» ο ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, καταθέσεις μαρτύρων και ψηφιακά ίχνη, ενώ αναμένεται να ταυτοποιηθεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου και να προσαχθούν κι άλλα πρόσωπα αν προκύψουν επιβαρυντικά στοιχεία. Δεν πιστεύουν ότι λειτούργησαν μόνοι τους. Θεωρούν ότι κάποιος άλλος το έχει οργανώσει.

Τέλος, «κλειδί» στην υπόθεση είναι και η εκτέλεση του επιστάτη, τον οποίον κυνήγησαν και τον εκτέλεσαν. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται υπόψη, καθώς ο επιστάτης ήταν πολύ κοντά με τον 68χρονο και τον είχε συμπεριλάβει και στη διαθήκη του.