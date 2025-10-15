Φοινικούντα: Σήμερα ενώπιον εισαγγελέα οι δύο 22χρονοι - Σε εξέλιξη η έρευνα για τον ηθικό αυτουργό

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τρίτης, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα αναχώρησαν από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Καλαμάτα, όπου έφτασαν τα ξημερώματα και θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, με τις εξελίξεις να είναι καταιγιστικές μετά την οικειοθελή παράδοση του ενός εκ των υπόπτων, συνοδεία του δικηγόρου του.

Οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται, ενώ ο ανιψιός του θύματος φέρεται να αναγνώρισε τον οδηγό της μοτοσικλέτας ως εκτελεστή, αντιδρώντας με έντονη ταραχή όταν τον αντίκρισε.

Ο ένας 22χρονος φέρεται να παραδέχθηκε τη συμμετοχή του, δηλώνοντας ότι ήταν συνοδηγός του σκούτερ και ότι ο φίλος του από την Καλλιθέα ήταν ο φυσικός αυτουργός.

Ως κίνητρο επικαλέστηκε μια τραυματική εμπειρία στο κάμπινγκ «Άμμος» το 2022, καθώς και οικονομικές συναλλαγές με το θύμα, οι οποίες, όταν διακόπηκαν, τον ώθησαν σε εκβιασμό.

Ποιος κρύβεται πίσω από το έγκλημα;

Η έρευνα των αστυνομικών αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο να αποκαλυφθεί αν υπάρχει τρίτο πρόσωπο που υποκίνησε τη δολοφονία.

Το τηλεφώνημα που έγινε λίγο πριν το φονικό θεωρείται κρίσιμο στοιχείο, καθώς ενδέχεται να αποκαλύπτει την εμπλοκή ενός ηθικού αυτουργού.

Παρά τον ισχυρισμό ότι το κινητό του συνεργού πετάχτηκε σε υπόνομο, οι αρχές εντόπισαν ότι συνεχίζει να εκπέμπει σήμα. Αυτό ενισχύει τις υποψίες ότι δεν έχουν ειπωθεί όλα και ότι υπάρχουν ακόμα σκοτεινά σημεία στην υπόθεση

Αντιφατικές καταθέσεις

Ο ένας εκ των 22χρονων φέρεται να ισχυρίστηκε ότι είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης από τον 68χρονο το 2022, όταν είχε φιλοξενηθεί στο κάμπινγκ ως προσκεκλημένος του ανιψιού του θύματος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, η ανάγκη για χρήματα τον ώθησε να επιχειρήσει εκβιασμό, ο οποίος κατέληξε σε τραγική κατάληξη.

Στη ΓΑΔΑ θα γίνει αντιπαραβολή των καταθέσεων των δύο 22χρονων και του ανιψιού του θύματος, με στόχο να εντοπιστούν αντιφάσεις και να διαλευκανθούν οι συνθήκες του εγκλήματος

Τι ερευνούν οι αστυνομικοί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα

Για τους αστυνομικούς φαίνεται να είναι ξεκάθαρο ότι δεν ήταν αυτά τα κίνητρα και αυτό που πλέον διερευνούν είναι τα ακριβή αίτια της διπλής δολοφονίας.

Επιπλέον οι αστυνομικοί φαίνεται ότι δεν πείθονται από τον ισχυρισμό ότι ο 22χρονος φερόμενος συνεργός πέταξε το κινητό του τηλέφωνο στο υπόνομο, καθώς αυτό εξακολουθεί να εκπέμπει. Σημειώνεται επίσης ότι ο 22χρονος φερόμενος ως δράστης φαίνεται ότι δεν ήταν ιδαίτερα συνεργάσιμος με τις αρχές.

Πλέον στη ΓΑΔΑ θα γίνει σύγκριση των καταθέσεων των δύο 22χρονων όσο και του ανιψιού του θύματος, κυρίως για τις συνομιλίες πριν και μετά τη δολοφονία.

Για τις αρχές είναι δεδομένο πως είναι θέμα χρόνου να φτάσουν στον ή στους ηθικούς αυτουργούς του εγκλήματος που είναι πολύ πιθανό να είναι από το συγγενικό περιβάλλον του 68χρονου.