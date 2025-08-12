Αναζητείται τράπερ για εμπόριο ναρκωτικών - Συνελήφθη 25χρονος συνεργός του

Στη σύλληψη ενός 25χρονου Έλληνα προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας, (11/08), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελεγχόμενης παράδοσης ταχυδρομικού δέματος που περιείχε ναρκωτικές ουσίες.

Ο νεαρός άνδρας κατηγορείται για εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης στη χώρα με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένας 30χρονος τράπερ, υπήκοος Κύπρου, ο οποίος φέρεται ως συνεργός και κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα εντόπισαν ταχυδρομικό δέμα προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το οποίο περιείχε 10 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 5.625 γραμμαρίων.

Μετά από έγκριση του αρμόδιου Εισαγγελέα Εφετών και στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών του Συντονιστικού Οργάνου Δίωξης Ναρκωτικών (ΣΟΔΝ), πραγματοποιήθηκε ελεγχόμενη παράδοση του δέματος, κατά την οποία ο 25χρονος συνελήφθη τη στιγμή που επιχειρούσε να το παραλάβει, ενεργώντας σύμφωνα με την ΕΛΑΣ για λογαριασμό του 30χρονου συγκατηγορούμενού του.

Οι δύο άνδρες φέρονται να είχαν οργανώσει από κοινού την αποστολή και παραλαβή του παράνομου φορτίου.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών που ακολούθησαν σε οικίες και στην κατοχή του συλληφθέντα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

δύο αναδιπλούμενα μαχαίρια,

ξύλινο όπλο πολεμικών τεχνών,

πέντε αυτοσχέδια δισκία αναβολικών,

αυτοκίνητο,

έξι τρίφτες κάνναβης,

τρία κινητά τηλέφωνα και

1.200 λεκ Αλβανίας.

Η εργαστηριακή ανάλυση των ναρκωτικών ουσιών από τη Χημική Υπηρεσία βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.