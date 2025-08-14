Αναζωπύρωση στην Πρέβεζα: Σε ύφεση το μέτωπο της Αχαΐας - Στάχτη 22.000 στρέμματα στη Ζάκυνθο

Μεγάλη αναζωπύρωση καταγράφηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (14/8) στη φωτιά στην περιοχή Καμπή, στην Πρέβεζα, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να βρίσκονται στο σημείο, όπου επιχειρούν για την κατάσβεση.

Όπως ανέφερε ο ΣΚΑΪ, οι καπνοί στην περιοχή της Πρέβεζας είναι ιδιαίτερα πυκνοί «πνίγοντας» το βουνό, ενώ επιχειρούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Πρόκειται για την πρώτη, σοβαρή αναζωπύρωση της ημέρας, ενώ στο σημείο κινητοποιήθηκαν τρία αεροσκάφη της Πυροσβεστικής τύπου Air Tractor, που συνεχίζουν να επιχειρούν για να τη θέσουν υπό έλεγχο προτού επεκταθεί.

Φωτιές: Η κατάσταση στα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα

Ενεργές εστίες φωτιάς παραμένουν στην περιοχή Ρωμανού στην Αχαΐα, όμως με σύμμαχο των πυροσβεστικών δυνάμεων, την άπνοια που επικρατεί σήμερα, τα εναέρια μέσα κάνουν στοχευμένες ρίψεις για να τη θέσουν υπό έλεγχο, αναφέρει η ΕΡΤ.

Στο νησί του Βορείου Αιγαίου δόθηκε ξανά ολονύκτια μάχη, ενώ στην Πάτρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Μια νέα εστία που ξέσπασε σήμερα στην Ερμιόνη Αργολίδας τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο. Καλύτερη είναι η εικόνα και στις περιοχές της Άρτας, της Κεφαλονιάς, της Ζακύνθου που δοκιμάστηκαν από τις φλόγες.

«Είμαστε στο τελευταίο στάδιο της πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τη Δυτική Αχαΐα. Έκαψε πάρα πολύ μεγάλη έκταση στη δυτική Αχαΐα χθες, όμως, στην Πάτρα είχαμε πρωτοφανείς, πρωτόγνωρες καταστάσεις. Όλο το βράδυ έγινε προσπάθεια από την Πυροσβεστική και με τη συνδρομή της Περιφέρειας με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, πάνω από 30 μηχανήματα, χωματουργικά, υδροφόρες κλπ. να μην περάσει η φωτιά πέραν του Ρωμανού, είναι μία από τις ωραιότερες περιοχές της Πάτρας γιατί αν πήγαινε παραπέρα θα είχαμε πραγματικά προβλήματα που δεν θέλω να τα σκέφτομαι» δήλωσε στο Πρώτο Πρόγραμμα και στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές στο Πρώτο» ο Αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίωνας Ζαίμης.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, δίνοντας μάχη όλο το βράδυ, κατάφεραν να ελέγξουν τη φωτιά τόσο στο χωριό Κηπουριές όσο και σε Φυτά, Σπαρτούντα, Χάλανδρα αλλά και Παρπαριά. Χθες βράδυ η φωτιά πέρασε μέσα από το χωριό Κηπουριές, σύμφωνα με κάτοικους δεν έχουν καεί σπίτια. Επίσης έφτασε κοντά στο χωριό Παρπαριά, όπου και κατάφεραν να την ελέγξουν. Πάντως, η ατμόσφαιρα σε όλη την γύρω περιοχή της Αμανής είναι αποπνικτική και στο δρόμο από Κατάβαση προς Βολισσό, αφού η άπνοια έχει «καθίσει» τον καπνό.

Σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, οι πυρκαγιές που κατάκαιγαν σχεδόν για δύο 24ωρα τη Ζάκυνθο έκαναν στάχτη 22.490 στρέμματα δάσους και καλλιεργειών και περίπου 20 κτίσματα μεταξύ αυτών κατοικίες, αγροικίες, αποθήκες και επιχειρήσεις. Από το πρωί επιχειρούν τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα, τα οποία κάνουν ρίψεις συνεχώς, καθώς σε αρκετά σημεία των – ανενεργών πλέον – μετώπων εντοπίζονται αναζωπυρώσεις και αντιμετωπίζονται άμεσα.