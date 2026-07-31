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Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τάφρο στο Νέο Βουτζά

Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις ένας άντρας ηλικίας 50 με 60 ετών μέσα από τάφρο στο Νέο Βουτζά σήμερα 31/07 το μεσημέρι.

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άντρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά, σήμερα 31/07 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας 50 με 60 ετών και το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια εργασιών.

Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

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