Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τάφρο στο Νέο Βουτζά

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε άντρας από τάφρο στο Νέο Βουτζά, σήμερα 31/07 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Πυροσβεστική πρόκειται για έναν άντρα ηλικίας 50 με 60 ετών και το περιστατικό έλαβε χώρα κατά την διάρκεια εργασιών.
Στο σημείο βρέθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
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