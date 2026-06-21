Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος στη Θεσσαλονίκη: Φωτιά «κατάπιε» το διαμέρισμά του

Τραγική κατάληξη φαίνεται να είχε ένας άνδρας, το πρωί της Κυριακής 21/6 στη Θεσσαλονίκη, όταν μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμά του στην περιοχή της οδού Διός.
Όπως αναφέρει το thestival, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 07:00, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να κινητοποιείται άμεσα μετά από σχετική ειδοποίηση. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εντόπισαν μέσα στο διαμέρισμα την απανθρακωμένη σορό του ηλικιωμένου άνδρα.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 19 πυροσβέστες και 6 οχήματα να συμμετέχουν στην επιχείρηση. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο, ενώ οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.
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