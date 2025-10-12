Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο: Επιχείρηση διάσωσης μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ στην περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του.
Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ένα ναυαγοσωστικό, ένα ελικόπτερο Super Puma και πέντε παραπλέοντα πλοία, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεων 6-7 Μποφόρ.
- Ο γνωστός ως «πιο όμορφος κακοποιός του κόσμου» δεν έχει κάνει σεξ για τρία χρόνια
- Η κλωτσιά του Μπόμπαν στο πρόσωπο του αστυνομικού στο Ντιναμό Ζάγκρεμπ - Ερυθρός Αστέρας που ξεκίνησε τον εμφύλιο
- Το απεγνωσμένο βλέμμα βαρεμάρας της Κάιλι Τζένερ δίπλα στον εκστασιασμένο Τιμοτέ Σαλαμέ
- Τι συμβαίνει ανάμεσα σε Καλύβα και Μπαλάσκα: Η διάψευση της δημοσιογράφου
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.