Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο: Επιχείρηση διάσωσης μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ στην περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ένα ναυαγοσωστικό, ένα ελικόπτερο Super Puma και πέντε παραπλέοντα πλοία, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεων 6-7 Μποφόρ.