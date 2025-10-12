Μενού

Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο: Επιχείρηση διάσωσης μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό, καθώς άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας.

Σκάφος του λιμενικού. | EUROKINISSI
Άνδρας έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο σημαίας Νήσων Μάρσαλ στην περιοχή μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση του Λιμενικού για τον εντοπισμό του.

Στην επιχείρηση λαμβάνουν μέρος, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ένα ναυαγοσωστικό, ένα ελικόπτερο Super Puma και πέντε παραπλέοντα πλοία, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεων 6-7 Μποφόρ.

