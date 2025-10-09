Ένας 54χρονος που παρενοχλούσε άλλους επιβάτες αστικού λεωφορείου στην Αθήνα βρέθηκε να έχει στην κατοχή του ένα τσεκούρι και συνελήφθη από την αστυνομία.

Όλα συνέβησαν σε δρομολόγιο στο κέντρο της πόλης του πρωί της Πέμπτης, σύμφωνα με την εκπομπή «Action Τώρα» του Action24.

Όπως αναφέρει ο Λεωνίδας Σκούλος, μέλος του συνδέσμου εργαζομένων ΟΑΣΑ, ο άνδρας προκαλούσε πρόβλημα στο δρομολόγιο και ο οδηγός σταμάτησε στους πρώτους αστυνομικούς που συνάντησε ενημερώνοντάς τους για την κατάσταση.

Οι αστυνομικοί κατέβασαν τελικά τον άνδρα και κατά τον έλεγχο εντόπισαν τσεκούρι ενός μέτρου μέσα στο σακ βουαγιάζ που κουβαλούσε. Ο άνδρας τελικά συνελήφθη.