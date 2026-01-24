Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στα Βριλήσσια όταν άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ επειδή διαφώνησαν.
Ειδικότερα περίπου στις 9 το πρωί, σύμφωνα με το Mega, ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως. Ο καβγάς φέρεται να συνεχίστηκε έξω. Στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του και τράπηκε σε φυγή. Μάλιστα, φέρεται να πήγε μόνος του στην αστυνομία.
Η υπάλληλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
- Έγκλημα στη Ζάκυνθο: Η 19χρονη που ξεκλήρισε την οικογένειά της για να το σκάσει με τον παππού της
- Η εκτέλεση του Νικόλαου Καλύβα από την ΟΠΛΑ - «Ένας σιχαμερός Έλληνας εξολοθρεύτηκε»
- Εξαφάνιση της Λόρα: «Ποια είναι η Άννα» - Το νέο πρόσωπο που ανατρέπει την έρευνα
- Φινλανδία: 80χρονος ζούσε για 20 χρόνια σε υπόγειο χωρίς παράθυρα και τουαλέτα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.