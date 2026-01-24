Μενού

Άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ επειδή διαφώνησαν για ένα δέμα

Άνδρας είχε διαπληκτισμό με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ στα Βριλήσσια για μια παραλαβή δέματος και ύστερα την παρέσυρε με το αυτοκίνητό του

Κλειστό κατάστημα των ΕΛΤΑ | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI
Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα σήμερα το πρωί στα Βριλήσσια όταν άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του υπάλληλο των ΕΛΤΑ επειδή διαφώνησαν. 

Ειδικότερα περίπου στις 9 το πρωί, σύμφωνα με το Mega, ένας άνδρας που πήγε να παραλάβει ένα δέμα διαπληκτίστηκε με μια υπάλληλο των ΕΛΤΑ στην οδό Αναπαύσεως. Ο καβγάς φέρεται να συνεχίστηκε έξω. Στη συνέχεια την παρέσυρε με το όχημα του και τράπηκε σε φυγή. Μάλιστα, φέρεται να πήγε μόνος του στην αστυνομία.

Η υπάλληλος διακομίστηκε στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δράστης της επίθεσης συνελήφθη και κρατείται στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

 

 

